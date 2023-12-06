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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, с утра в проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-06T10:01
2023-12-06T10:32
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
новости крыма
порт кавказ
порт крым
морской транспорт
логистика
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"В акватории морского порта Керчь действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 декабря без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…+5 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов", - сказано в сообщении.За последние сутки паромы совершили 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 401 114 пассажиров и 229 977 грузовиков. В общей сложности паромами выполнено 6 708 рейсов.Сейчас через пролив доставляют грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой надобности, а также рейсовые пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.Накануне паромы также работали по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствовали. Общая информация о работе Керченской переправыПо информации минтранса Крыма, на сегодняшний день в распоряжении Керченской паромной переправы имеются 6 паромов: два железнодорожных - "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных - "Керченский-2" и "Ейск"; два больших автомобильных - "Лаврентий" и "Мария".При этом большой автомобильный паром "Мария" сейчас находится на освидетельствовании.В целях безопасности Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.В частности, когда в проливе туман, переправа не работает. При порывах ветра - 0-12 м/с работают все шесть паромов; при 12-15 м/с работают четыре автомобильных парома, железнодорожные не работают; при 15-17 м/с - работают только два больших автомобильных парома.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро средыДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственностьВъезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска
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РИА Новости Крым
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4.7
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, новости крыма, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, логистика, инфографика
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

Керченская переправа 6 декабря работает по погодным условиям

10:01 06.12.2023 (обновлено: 10:32 06.12.2023)
 
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Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, с утра в проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 6.12.23Керченская переправа 6.12.23
"В акватории морского порта Керчь действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 декабря без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…+5 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов", - сказано в сообщении.
За последние сутки паромы совершили 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 401 114 пассажиров и 229 977 грузовиков. В общей сложности паромами выполнено 6 708 рейсов.
Сейчас через пролив доставляют грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой надобности, а также рейсовые пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.
Накануне паромы также работали по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствовали.

Общая информация о работе Керченской переправы

По информации минтранса Крыма, на сегодняшний день в распоряжении Керченской паромной переправы имеются 6 паромов: два железнодорожных - "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных - "Керченский-2" и "Ейск"; два больших автомобильных - "Лаврентий" и "Мария".
При этом большой автомобильный паром "Мария" сейчас находится на освидетельствовании.
В целях безопасности Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.
В частности, когда в проливе туман, переправа не работает. При порывах ветра - 0-12 м/с работают все шесть паромов; при 12-15 м/с работают четыре автомобильных парома, железнодорожные не работают; при 15-17 м/с - работают только два больших автомобильных парома.
Керченская паромная переправа. Обобщенные данные
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