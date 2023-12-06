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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, с утра в проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-06T10:01

2023-12-06T10:01

2023-12-06T10:32

керченская паромная переправа

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"В акватории морского порта Керчь действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 декабря без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +3…+5 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов", - сказано в сообщении.За последние сутки паромы совершили 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 401 114 пассажиров и 229 977 грузовиков. В общей сложности паромами выполнено 6 708 рейсов.Сейчас через пролив доставляют грузовики, в первую очередь перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой надобности, а также рейсовые пассажирские автобусы. Остальной транспорт направляют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту.Накануне паромы также работали по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствовали. Общая информация о работе Керченской переправыПо информации минтранса Крыма, на сегодняшний день в распоряжении Керченской паромной переправы имеются 6 паромов: два железнодорожных - "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных - "Керченский-2" и "Ейск"; два больших автомобильных - "Лаврентий" и "Мария".При этом большой автомобильный паром "Мария" сейчас находится на освидетельствовании.В целях безопасности Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.В частности, когда в проливе туман, переправа не работает. При порывах ветра - 0-12 м/с работают все шесть паромов; при 12-15 м/с работают четыре автомобильных парома, железнодорожные не работают; при 15-17 м/с - работают только два больших автомобильных парома.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро средыДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственностьВъезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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