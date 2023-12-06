Крымский мост: обстановка на утро среды
Проезд по Крымскому мосту утром в среду со стороны Крыма и Краснодарского края свободен
08:11 06.12.2023 (обновлено: 08:12 06.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Утром в среду движение по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив водители всех транспортных средств должны предоставить свои автомобили для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по транспортному переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.