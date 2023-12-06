https://crimea.ria.ru/20231206/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-sredy-1133287380.html

Крымский мост: обстановка на утро среды

Крымский мост: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Крымский мост: обстановка на утро среды

Утром в среду движение по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T08:11

2023-12-06T08:11

2023-12-06T08:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Утром в среду движение по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив водители всех транспортных средств должны предоставить свои автомобили для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по транспортному переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231204/bezopasnyy-start-avtomekhanik-nazval-glavnye-pravila-zimnikh-poezdok-1133170841.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край