Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231206/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-sredy-1133287380.html
Крымский мост: обстановка на утро среды
Крымский мост: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Крымский мост: обстановка на утро среды
Утром в среду движение по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T08:11
2023-12-06T08:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008902_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ebdb05a0889e84ba7ae9b2598514ba01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Утром в среду движение по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив водители всех транспортных средств должны предоставить свои автомобили для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по транспортному переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231204/bezopasnyy-start-avtomekhanik-nazval-glavnye-pravila-zimnikh-poezdok-1133170841.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008902_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dd8c0aea30b947a961e6b896bbeecfe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на утро среды

Проезд по Крымскому мосту утром в среду со стороны Крыма и Краснодарского края свободен

08:11 06.12.2023 (обновлено: 08:12 06.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Утром в среду движение по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив водители всех транспортных средств должны предоставить свои автомобили для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по транспортному переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Гололед - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря, 07:37Радио "Спутник в Крыму"
Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27Почему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США
08:11Крымский мост: обстановка на утро среды
07:58Как не купить машину с "подмоченной" репутацией – совет автоэксперта
07:40В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение
07:02В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам
06:36Как долго США будут помогать Украине
06:03В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
00:01Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:20Главное за день: 5 декабря
23:09Ситуация у Крымского моста во вторник вечером
23:02Зеленский в последний момент передумал выступать перед сенатом США
22:51Главные новости Крыма: 5 декабря
22:39Отравление угарным газом и другие трагедии: как избежать беды
22:11Ангелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердца
21:57Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани
21:31Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах
21:24Массированная атака на Белгородскую область: подробности от Минобороны
21:13Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
20:47Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния