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Какой сегодня праздник: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Какой сегодня праздник: 4 декабря
Какой сегодня праздник: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Какой сегодня праздник: 4 декабря
4 декабря жители всего мира заказывают подарки и пишут письма Деду Морозу, а еще обнимаются. В России отмечают День информатики. Ровно 78 лет назад в Бермудском РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 4 декабря жители всего мира заказывают подарки и пишут письма Деду Морозу, а еще обнимаются. В России отмечают День информатики. Ровно 78 лет назад в Бермудском треугольнике исчезли пять самолетов-торпедоносцев, а спустя год в Москве был выпущен первый легковой автомобиль "Москвич-400". Именинники дня советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов, писатель и мотиватор Ник Вуйчич.Что празднуют в мире4 декабря в мире отмечается интересный и необычный праздник, посвященный уходящему году. В этот день каждый, кто верит в новогоднее волшебство, может написать письмо Деду Морозу и заказать подарки. Дата так и называется – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Российский зимний волшебник живет в Великом Устюге и в прошлом году получил рекордное число писем – более четырех миллионов.После того, как письма написаны, можно и пообниматься. Потому что сегодня еще и Международный день объятий. Кстати, в среднем, люди обнимаются по часу в месяц. И правильно делают, поскольку объятия снижают давление, прогоняют страхи и снижают риск болезней сердца.В России сегодня отмечают День информатики, а во всем мире – Международный день банков. Большой праздник у православных христиан – Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.Еще в этот понедельник можно отметить Международный день гепарда и День угощения птиц и белок. Именины у Александра и Марии.Знаменательные событияРовно 78 лет назад произошло самое загадочное происшествие в истории мировой авиации. Четыре самолета-торпедоносца "Эвенджер" под командованием лейтенанта Чарльза Тэйлора вылетели в сторону Бермудского треугольника для проведения учебного полета. И исчезли. Перед этим Тэйлор сообщал операторам о странностях в работе приборов, а прежде, чем исчезнуть с радаров, якобы сказал следующее: "Не следуйте за нами, ради Бога". Но его не послушали и отправили на выручку летающую лодку "Мартин Маринер" с 13 членами экипажа на борту. Которая тоже исчезла. Конечно, всех их искали, но так и не нашли.4 декабря 1946 года московский "Завод малолитражных автомобилей" выпустил первый легковой автомобиль "Москвич-400". "Четырехсотый" стал одной из первых машин для частных владельцев в СССР. Правда, по карману он все же был не всем: при средней зарплате в тогдашнем народном хозяйств в 600 рублей автомобиль стоил 8 тысяч.4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. В этот день в СССР зарегистрировали первую цифровую электронную вычислительную машину разработчиков Исаака Брука и Башира Рамеева. А сам термин "информатика" придумал немец Карл Штейнбух в 1957-м. Он просто взял и сложил два слова – "информация" и "автоматика".Кто родился в этот день"Гвозди бы делать из этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей", – автор этих строк, советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов родился 4 декабря 1896 года. Кроме знаменитой "Баллады о гвоздях" он написал еще множество произведений и стал Лауреатом Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".В 1982 году на свет появился австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. У знаменитого коуча отсутствуют конечности, но это не мешает ему вести активную спикерскую деятельность и рассказывать слушателям, как полюбить жизнь. Ник – автор множества книг, одна из которых, "Жизнь без границ", стала бестселлером и была переведена на 28 языков.Кроме того, 4 декабря родились советский и российский актер и режиссер Николай Коляда, советский мультипликатор Святослав Ушаков, американская супер-модель и актриса Тайра Бэнкс.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 4 декабря

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 4 декабря

00:00 04.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБогослужение
Богослужение - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. 4 декабря жители всего мира заказывают подарки и пишут письма Деду Морозу, а еще обнимаются. В России отмечают День информатики. Ровно 78 лет назад в Бермудском треугольнике исчезли пять самолетов-торпедоносцев, а спустя год в Москве был выпущен первый легковой автомобиль "Москвич-400". Именинники дня советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов, писатель и мотиватор Ник Вуйчич.

Что празднуют в мире

4 декабря в мире отмечается интересный и необычный праздник, посвященный уходящему году. В этот день каждый, кто верит в новогоднее волшебство, может написать письмо Деду Морозу и заказать подарки. Дата так и называется – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Российский зимний волшебник живет в Великом Устюге и в прошлом году получил рекордное число писем – более четырех миллионов.
После того, как письма написаны, можно и пообниматься. Потому что сегодня еще и Международный день объятий. Кстати, в среднем, люди обнимаются по часу в месяц. И правильно делают, поскольку объятия снижают давление, прогоняют страхи и снижают риск болезней сердца.
В России сегодня отмечают День информатики, а во всем мире – Международный день банков. Большой праздник у православных христиан – Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Еще в этот понедельник можно отметить Международный день гепарда и День угощения птиц и белок. Именины у Александра и Марии.

Знаменательные события

Ровно 78 лет назад произошло самое загадочное происшествие в истории мировой авиации. Четыре самолета-торпедоносца "Эвенджер" под командованием лейтенанта Чарльза Тэйлора вылетели в сторону Бермудского треугольника для проведения учебного полета. И исчезли. Перед этим Тэйлор сообщал операторам о странностях в работе приборов, а прежде, чем исчезнуть с радаров, якобы сказал следующее: "Не следуйте за нами, ради Бога". Но его не послушали и отправили на выручку летающую лодку "Мартин Маринер" с 13 членами экипажа на борту. Которая тоже исчезла. Конечно, всех их искали, но так и не нашли.
4 декабря 1946 года московский "Завод малолитражных автомобилей" выпустил первый легковой автомобиль "Москвич-400". "Четырехсотый" стал одной из первых машин для частных владельцев в СССР. Правда, по карману он все же был не всем: при средней зарплате в тогдашнем народном хозяйств в 600 рублей автомобиль стоил 8 тысяч.
4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. В этот день в СССР зарегистрировали первую цифровую электронную вычислительную машину разработчиков Исаака Брука и Башира Рамеева. А сам термин "информатика" придумал немец Карл Штейнбух в 1957-м. Он просто взял и сложил два слова – "информация" и "автоматика".

Кто родился в этот день

"Гвозди бы делать из этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей", – автор этих строк, советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов родился 4 декабря 1896 года. Кроме знаменитой "Баллады о гвоздях" он написал еще множество произведений и стал Лауреатом Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".
В 1982 году на свет появился австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. У знаменитого коуча отсутствуют конечности, но это не мешает ему вести активную спикерскую деятельность и рассказывать слушателям, как полюбить жизнь. Ник – автор множества книг, одна из которых, "Жизнь без границ", стала бестселлером и была переведена на 28 языков.
Кроме того, 4 декабря родились советский и российский актер и режиссер Николай Коляда, советский мультипликатор Святослав Ушаков, американская супер-модель и актриса Тайра Бэнкс.
 
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