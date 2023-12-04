https://crimea.ria.ru/20231204/bezdomnaya-statistika-kak-zhivut-lyudi-bez-krova-v-krymu-1133298020.html

"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму

"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2023

"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму

В Крыму становится меньше бездомных, однако смертность среди тех, кто по каким-то причинам вынужден жить на улицах, растет. О том, как живут такие люди, какая... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T16:08

2023-12-04T16:08

2023-12-04T16:27

крымстат

людмила петруненко

крым

бездомные

росстат

симферополь

елена алешкевич

радио "спутник в крыму"

максим теряев

министерство труда и соцзащиты крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Крыму становится меньше бездомных, однако смертность среди тех, кто по каким-то причинам вынужден жить на улицах, растет. О том, как живут такие люди, какая помощь доступна для них в республике, рассказали профильные эксперты."Бездомная" статистикаПо словам замглавы Управления федерального агентства государственной статистики по Крыму и Севастополю Людмилы Петруненко, данные о бездомных гражданах обновляются во время каждой новой переписи населения. С 2014 года эта статистика улучшилась.При этом она подчеркивает, что речь идет исключительно о людях, которые на момент переписи находились на улице вместе со всеми своими вещами: те, кто даже временно находятся в "ночлежках", в "бездомную" статистику не попадают: "Если им предоставлено место, то они не считаются бездомными. Считается, что государство о них уже позаботилось", – поясняет Петруненко.Что касается статистики смертности среди бездомных, такие данные "Крымстат" не дает. Однако в целом за прошлый год по России в 182 крупных городах умерли почти 40 тысяч таких людей, приводит данные "Росстата" директор московской организации "Ночлежка" Дарья Байбакова.Как живут бездомные в Крыму"В Крыму бездомных много. Крым вообще очень притягателен для искателей приключений. Есть много историй, когда человек потерял паспорт, не может выехать на материк, и если человек теряет документы и трудоспособность – он гибнет", – рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" координатор проектов крымской социально-ориентированной организации "Переправа" Елена Алешкевич.Посчитать таких людей трудно, признает она. Однако ежедневно в Ялте и Симферополе волонтеры "Переправы" кормят примерно по 70 человек, каждый из которых попал на улицу по каким-то своим причинам.По ее словам, сейчас "Переправа" едва ли не единственная организация на полуострове, которая помогает нетрудоспособным людям, потерявшим кров."Все наши контакты есть на официальном сайте нашей организации. Мы готовы помочь. Но фактически из 10 человек только три хотят поменять свою жизнь. Здесь важна помощь окружающих: если нетрудно заговорить с таким человеком, спросить, не хочет ли он в приют, набирайте нас – таким людям главное уйти с улицы. Все же много примеров, когда люди меняли жизнь", – говорит волонтер.Приют в Симферополе"Любой человек, попавший в трудную ситуацию, в первую очередь может обратиться в центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Если у человека есть мотивация восстановить свои социальные связи, начинается работа с органами МВД, ФМС. Далее по закону нужно личное обращение гражданина в МВД. Только после восстановления документов гражданин уже может получать какую-то социальную помощь", – поясняет в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра труда и социальной защиты Крыма Максим Теряев.При этом на социальное жилье бездомные люди рассчитывать не могут. Зато в следующем году в крымской столице заработает дом помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездомные в Крыму: лишь трое из десяти хотят начать новую жизньНовая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягамПутин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымстат, людмила петруненко, крым, бездомные, росстат, симферополь, елена алешкевич, максим теряев, министерство труда и соцзащиты крыма