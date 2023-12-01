https://crimea.ria.ru/20231201/dvoynye-pensii-i-plyushki-investoram-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1133227212.html

Двойные пенсии и "плюшки" инвесторам: что ждет россиян в декабре

Двойные пенсии и "плюшки" инвесторам: что ждет россиян в декабре - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Двойные пенсии и "плюшки" инвесторам: что ждет россиян в декабре

Двойные выплаты пенсионерам, уведомления о детских пособиях на Госуслугах, подорожание шоколада и конфет, летняя резина без штрафов и упрощенное российское... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T06:01

2023-12-01T06:01

2023-12-01T06:01

закон и право

общество

россия

новости

пенсия

пособия и выплаты

паспорт

налоги

сэз в новых регионах россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/14/1112761430_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_60e49f6fb93bd7e3cb95e2a63c1f2231.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Двойные выплаты пенсионерам, уведомления о детских пособиях на Госуслугах, подорожание шоколада и конфет, летняя резина без штрафов и упрощенное российское гражданство для иностранных медработников. Эти и другие новшества декабря — в подборке РИА Новости Крым.Пенсионное обеспечениеРоссийские пенсионеры, получающие пенсии в первый день месяца, в декабре получат сразу две: за декабрь - в обычном размере, и за январь - проиндексированную на 7,5%. Все из-за длинных новогодних праздников, в период которых начислять и разносить январские выплаты будет некому. Первая часть денег придет 1 декабря, вторая - 25 числа.Пенсионеры, отметившие 80-летие в ноябре, с декабря будут ежемесячно получать дополнительные 7 567, 33 рубля. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно.Также повышение ждет инвалидов I группы и тех, у кого на иждивении оказались близкие родственники - в данном случае фиксированная выплата увеличится на треть. Кроме того, пенсии поднимут работавшим пенсионерам, которые уволились в октябре. Для начисления нужно подать соответствующие документы в Соцфонд.Еще 1 декабря ветераны-блокадники в России получат единовременные 50 тысяч рублей. Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда и коснется также пенсионеров, проживающих в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.Детский соцпакетС 1 декабря в России окончательно исчезнут несколько вариантов социальных выплат для семей с детьми. Речь о ежемесячных пособиях по беременности (если мама встала на учет до 12 недель), о пособиях на первого, второго или третьего ребенка до достижения ими трех лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим мамам или папам, на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет.Вместо этих выплат родители будут получать единое пособие.С этой же даты получателям пособия по рождению малыша и на детей до 17 лет начнут приходить уведомления на Госуслугах, если по каким-либо причинам Социальный фонд России не сможет зачислить денежные средства. Там же будут публиковаться предупреждения о прекращении действия той или иной социальной выплаты.Фейки о резине"Летняя резина - все. Тем, кто с этим не согласен, придется платить штрафы", - такие сообщения появились во многих СМИ, но все оказалось совсем по-другому. Штрафов за летнюю резину не будет."Сотрудники ГИБДД штрафовать и наказывать никого не будут. Каждый автовладелец должен сам готовить свое транспортное средство для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода. По многим регионам у нас вообще зимней скользкости и выпадения снега нет, и там в контроле вообще нет необходимости", - развеял миф глава ГИБДД России Михаил Черников. При этом он попросил водителей готовить свои машины адекватно погоде за окном.Заграничные поездкиТем, кто собрался за границу, следует проверить документы. Поездка отменяется, если заграничный паспорт утерян или просрочен (что не удивительно), если произошло изменение персональных данных или владелец утратил гражданство РФ. Все это отныне прописано в едином перечне оснований признания недействительными заграничных паспортов, который вступает в силу с 11 декабря. Учет действительных и недействительных паспортов теперь будет вести МВД.Если паспорт непригоден для использования или владелец не получил его в течение трех лет со дня оформления, документ тоже признают недействительным.Правительством также определен порядок, в котором граждане с ограничениями на поездки обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Несданные в положенный срок паспорта тоже станут недействительными.И другие измененияНалогоплательщикам: 1 декабря — последний день уплаты налогов за 2022 год. Дальше на неоплаченные налоги за транспорт, землю и имущество будут начислять пеню. Если сумма долга превысит десять тысяч рублей, налоговики пойдут в суд.Инженерам по охране труда: с 8 декабря максимальный штраф за нарушение охраны труда на вредных и опасных работах повысят до 10 тысяч рублей. Сейчас с работодателей за подобные нарушения взимают от трех до пяти тысяч рублей.Инвесторам: с 27 декабря участники свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе смогут реализовывать жилищные инвестпроекты. Это значит, застройщикам станет проще выбрать и получить землю для строительства домов. По мнению законодателей, это поспособствует привлечению в экономику Крымского региона не менее 1 трлн внебюджетных рублей.Мамам в заключении: находящиеся в заключении матери получат возможность оставаться со своими детьми до того, как им исполнится четыре года (раньше было можно до трех лет). После этого малыш передается в руки родственников или в детский дом.Иностранным специалистам: с 15 числа по упрощенной процедуре получить российский паспорт смогут медработники, педагоги, пищевики и атомщики, инженеры, судоремонтники и ряд других иностранных специалистов. А вот концертмейстеров, артистов балета и операторов машинного доения из списка исключили - таков новый перечень профессий квалифицированных иностранцев, которые смогут претендовать на упрощенное получение гражданства РоссииСладкоежкам: цена на шоколад вырастет на 16%, на конфеты — до 8%, а на карамель — до 4%. Кондитеры объясняют такой несладкий поворот подорожанием какао-бобов.Всем россиянам: Новогодние праздники в этом году начинаются с 30 декабря, поскольку два последних дня приходятся на субботу и воскресенье. Отдыхаем до 8 января включительно.*запрещен в России, принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta

https://crimea.ria.ru/20231127/putin-podpisal-zakony-o-byudzhete-povyshenii-mrot-i-pensiy-1133128154.html

https://crimea.ria.ru/20231125/kabmin-vydelil-esche-pochti-90-mlrd-rubley-na-edinoe-posobie-na-rebenka-1133035380.html

https://crimea.ria.ru/20231130/v-gosdume-odobrili-eksperiment-s-gostevymi-domami-v-krymu-1133222285.html

https://crimea.ria.ru/20231121/esli-na-mashinu-upalo-derevo-yurist-obyasnil-algoritm-vozmescheniya-uscherba-1132936071.html

https://crimea.ria.ru/20231101/dlinnye-vykhodnye-i-shtrafy-dlya-prodavtsov-chto-zhdet-rossiyan-v-noyabre-1132455123.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, общество, россия, новости, пенсия, пособия и выплаты, паспорт, налоги, сэз в новых регионах россии