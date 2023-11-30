https://crimea.ria.ru/20231130/gde-v-simferopole-proydut-yarmarki-v-nachale-dekabrya-1133186148.html

Где в Симферополе пройдут ярмарки в начале декабря

Где в Симферополе пройдут ярмарки в начале декабря - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Где в Симферополе пройдут ярмарки в начале декабря

В столице Крыма с 1 по 3 декабря можно будет приобрести сельхозпродукцию и книги на сезонных ярмарках. Их адреса опубликовала администрация Симферополя. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T07:38

2023-11-30T07:38

2023-11-30T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым В столице Крыма с 1 по 3 декабря можно будет приобрести сельхозпродукцию и книги на сезонных ярмарках. Их адреса опубликовала администрация Симферополя."Сезонная ярмарка по реализации цветов, рассады, саженцев и посадочного материала пройдет 1 декабря на проспекте Победы, 213 а с 08.00 до 16.00", – говорится в сообщении.В субботу, 2 декабря, запланированы сразу несколько ярмарок в разных района города.Еженедельная сельскохозяйственная ярмарка, организованная муниципальным унитарным предприятием "Метроград", пройдет с 07.00 до 14.00 на следующих улицах: Героев Сталинграда, 8, Залесская, 97, Энергетиков, 2 (пгт. Грэсовский), Аэрофлотская, 16.Расширенная ярмарка "выходного дня", организованная Министерством сельского хозяйства Республики Крым, откроется в 07.00 и будет работать до 14.00 на улицах Севастопольская, 80/3, Киевская, 177, Кечкеметская/Бела Куна.Специализированную ярмарку по реализации книгопечатной продукции организуют с 08.00 до 16.00 на улице Киевская, 114.В воскресенье, 3 декабря, пройдут еще две ярмарки.Традиционная сельскохозяйственная ярмарка пройдет с 07.00 до 14.00 на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.Продолжит работу с 08.00 до 16.00 специализированная ярмарка по реализации книгопечатной продукции на улице Киевская, 114.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаСколько в Крыму будут стоить куриные яйца в декабреНовый закон о меде: чем он поможет Крыму

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