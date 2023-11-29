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Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в среду вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T22:03
2023-11-29T22:03
2023-11-29T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в среду вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Вечером в среду транспортный переход через Керченский пролив дважды перекрывали, оба раза ориентировочно на час.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231117/kogda-zakonchat-stroitelstvo-nikolaevskoy-razvyazki-v-simferopole-1132852058.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Проезд к Крымскому мосту свободен с двух сторон