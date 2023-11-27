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Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе
Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе
В Севастополе задержали местного жителя, которого подозревают в звонках с сообщением о якобы заминированных многоэтажных домах. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T21:36
2023-11-27T21:36
2023-11-27T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местного жителя, которого подозревают в звонках с сообщением о якобы заминированных многоэтажных домах. Об этом рассказали в пресс-службе городского Управления МВД Росси.По информации полиции, дважды злоумышленник сообщал о якобы заложенном взрывном устройстве в многоквартирном доме, в котором он проживает сам. В третий раз он "заминровал" соседнюю многоэтажку.Во всех случаях по указанным адресам немедленно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Дома и прилегающие территории обследовали полицейские со служебными собаками. Предметов, которые представляли бы угрозу, выявлено не было.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району местный жители был задержан. Он признался в содеянном."В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трёх лет или принудительные работами на срок от двух до трех лет", - говорится в сообщении полиции Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в КрымуВ РФ и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"Телефонные террористы: кто они и зачем это делают
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Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе
В Севастополе задержали подозреваемого в "минировании" многоэтажек по телефону
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местного жителя, которого подозревают в звонках с сообщением о якобы заминированных многоэтажных домах. Об этом рассказали в пресс-службе городского Управления МВД Росси.
"Полицейские установили, что 40-летний безработный житель Севастополя, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений трижды звонил оператору ГУ МЧС России по городу Севастополю и делал ложные сообщения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации полиции, дважды злоумышленник сообщал о якобы заложенном взрывном устройстве в многоквартирном доме, в котором он проживает сам. В третий раз он "заминровал" соседнюю многоэтажку.
Во всех случаях по указанным адресам немедленно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Дома и прилегающие территории обследовали полицейские со служебными собаками. Предметов, которые представляли бы угрозу, выявлено не было.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району местный жители был задержан. Он признался в содеянном.
"В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трёх лет или принудительные работами на срок от двух до трех лет", - говорится в сообщении полиции Севастополя.
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