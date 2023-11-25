https://crimea.ria.ru/20231125/provokatsiya-u-beregov-kryma-kak-proiskhodil-kerchenskiy-intsident-1133027734.html

Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"

Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент" - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"

Пять лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T07:16

2023-11-25T07:16

2023-11-25T07:54

крым

керченский пролив

вооруженные силы россии

армия и флот

азовское море

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

пограничная служба фсб

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Пять лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке пройти Керченским проливом в Азовское море. Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украины своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко пытался спровоцировать Россию на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но "перемога" не удалась. Российским силам удалось успешно и без жертв пресечь провокацию. Как происходил "керченский инцидент" 25 ноября 2018 года и какие события последовали за ним – в справке РИА Новости Крым.Хронология событийСогласно опубликованным ФСБ РФ данным, изначально пограничники обнаружили и опознали суда ВМС Украины еще вечером 24 ноября. Корабли находились в исключительной экономической зоне России на удалении 28–30 миль к юго-востоку от мыса Меганом. К Керченскому проливу шло судно обеспечения "Горловка" и морской буксир "Яны Капу". В 21:30, когда корабли подошли к российским морским рубежам, пограничники известили экипаж о правилах их пересечения и плавания по Керчь–Еникальскому каналу.В соответствии с правилами, украинская сторона должна были сделать это за 48 часов, а также подтвердить за 24 и 4 часа.Примерно в 20:50 пограничники предупредили экипажи украинских кораблей о необходимости остановиться и проинформировали, что в случае отказа может быть применено оружие. Экипаж ответил, что пересекать госграницу России в их планы не входит, однако суда продолжали двигаться в направлении пролива. Около 22:23 субботы Россия предупредила о закрытии вод на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря.Около 3:45 утра следующего дня к "Горловке" и "Яны Капу" присоединились два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" ВМС Украины, вышедшие из Одессы.В 5:35 "Бердянск" заявил о намерении пройти Керченский пролив и направиться к Бердянску. Пограничники снова напомнили о правилах и запрете на мирный проход через территориальное море России. Экипаж украинского корабля сослался на договор между Москвой и Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Командир российского сторожевого катера, в свою очередь, привел в качестве аргументов постановления Минтранса о правилах прохода через приграничную зону.В 7:20 корабли, проигнорировав предупреждения, пересекли границу. Российские пограничники потребовали покинуть территориальное море России, но экипажи приказу не подчинились. В 8:35 они расчехлили артиллерийские установки, подняли стволы на 45 градусов и направили их в сторону российских кораблей и катеров. Заметив это, российские пограничники предупредили, что применение оружия будет расцениваться как нарушение международного права и российского законодательства.В 10:35 украинские моряки доложили в свой штаб, что их суда зажаты российскими кораблями. По данным ФСБ, украинские суда были блокированы к югу от Керченского пролива с 10:35 до 18:30 воскресенья.В 18:30 украинские моряки сняли корабли с дрейфа и попытались прорвать блокаду. Их вновь предупредили, что в случае игнорирования требований по ним откроют огонь. Но они проигнорировали требования, не выходили на связь и продолжали двигаться в сторону госграницы РФ.В 20:45 российский сторожевой корабль "Изумруд" произвел предупредительную стрельбу из бортовой артиллерийской установки в сторону украинских судов. Огонь велся с расстояния, на котором можно было определить, что это предупредительные выстрелы.Несмотря на это, украинские суда продолжили движение к госгранице России.Затем украинских моряков предупредили, что в случае дальнейшего невыполнения требований об остановке будет открыт огонь на поражение. В 20:55, не получив ответа, пограничники открыли огонь по судну "Бердянск". Через три минуты командир вышел на связь, сообщил о раненых на борту и запросил помощи. Вскоре "Изумруд" задержал украинское судно и снял с него семь моряков, трое из которых были ранены.В 21:27 вертолет Минобороны Ка-52 остановил украинский корабль "Никополь", а через некоторое время российский сторожевой корабль "Дон" остановил и задержал украинское судно "Яны Капу".В 0:40 понедельника российский корабль доставил раненых украинских военных в Керчь, в 1:10 туда же начали конвоировать задержанные суда. Все они появились в Керчи в 6:40.Задержанные моряки признали: они предупреждены о том, что пересекают границу России. Также они знали, что территориальные воды РФ, в которые они вторглись, были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. При этом на одном из нарушивших границу украинских кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины.Реакция Запада и РоссииЕвросоюз, НАТО и ПАСЕ осудили действия России, призвали освободить украинских моряков, вернуть Киеву задержанные суда, обеспечить беспрепятственный доступ к морским портам в Азовском море и свободу судоходства в Керченском проливе.Президент РФ Владимир Путин в свою очередь назвал действия Киева провокацией, организованной действующей властью. По мнению российского лидера, Порошенко таким способом попытался повысить свой упавший рейтинг. Российские пограничники, по словам Путина, выполнили свой воинский долг по защите территориальной целостности РФ.И Москва, и Киев потребовали экстренного созыва Совета Безопасности ООН. Обсуждение прошло 26 и 27 ноября. Российская сторона предложила рассмотреть керченский инцидент в контексте нарушения границы РФ, но не получила в этом поддержки большинства членов Совбеза. Рассмотрение вопроса продолжилось в контексте кризиса на Украине, каких-либо резолюций по итогам заседаний принято не было.В марте 2019 года США, Канада и Евросоюз ввели новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, а также в связи с "пятой годовщиной аннексии Крыма".В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, потребовав немедленного освобождения задержанных кораблей вместе с их экипажами. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала. Как пояснили в МИД РФ, Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров".25 мая трибунал потребовал немедленно освободить украинские корабли и 24 задержанных моряков. В МИД России вновь указали, что инцидент в Керченском проливе не входит в юрисдикцию трибунала.Обмен моряков и передача кораблейЗадержанным морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Согласно решению суда, они находились под стражей. 25 июня 2019 года МИД РФ направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты, в которых указывалось, что Москва готова освободить украинских моряков под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе и вернуть корабли, если они будут сохранены как доказательства.В сентябре Украина и Россия провели взаимное освобождение арестованных и осужденных в двух странах по формуле "35 на 35", 24 украинских моряка вернулись на родину.В апреле 2020 года минобороны Украины предоставило им статус "участников боевых действий".В числе освобожденных тогда россиян были руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и двое российских военнослужащих из Крыма – Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были похищены сотрудниками СБУ на границе с полуостровом в 2016 году.В ноябре 2019 года российская сторона передала Киеву задержанные корабли. Как отметили в МИД РФ, суда являются вещественными доказательствами в продолжающемся уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы. Их передача стала возможной в связи с завершением необходимых следственных действий, поэтому нахождение кораблей на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возвращение кораблей Украине "никак не связано с решением Международного трибунала".При этом в Киеве завили, что возвращенные плавсредства разукомплектованы и в них не хватает "важных деталей", в частности, "части вооружения, средств связи, плафонов, розеток, унитазов и многого другого".ФСБ России опубликовала видео, на котором наглядно демонстрируется состояние кораблей ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яну Капу". На кадрах видно, что катера и буксир не разукомплектованыВ МИД России, комментируя претензии Киева, выразили недоумение по поводу того, как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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