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Житель Херсонщины убил женщину ради 8 тысяч рублей и сумки с продуктами

Житель Херсонщины убил женщину ради 8 тысяч рублей и сумки с продуктами - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Житель Херсонщины убил женщину ради 8 тысяч рублей и сумки с продуктами

Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Херсонской области, который зарезал пожилую женщину ради небольшой суммы денег и сумки с... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T16:32

2023-11-23T16:32

2023-11-23T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Херсонской области, который зарезал пожилую женщину ради небольшой суммы денег и сумки с продуктами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Преступление мужчина совершил в октябре прошлого года в одном из городов Херсонской области во дворе многоэтажного дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил женщину металлическим предметом, а потом ножом.Со слов осужденного, он раньше видел жертву на рынке торгующей молоком, и подумал, что у нее должны быть деньги. Расправившись с женщиной, он похитил у нее около восьми тысяч рублей, сумку и ручную тележку, в которой лежали колбаса, кетчуп и консервы.Суд назначил преступнику 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя республики к 13 годам колонии за убийство 86-летней односельчанки из-за отказа дать ему в долг 500 рублей. Убив пенсионерку, мужчина похитил все ее сбережения в размере 146 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомогоВ Крыму будут судить женщину за убийство сожителя ножом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, верховный суд крыма, происшествия, убийство, херсонская область, общество, приговор, новости, новые регионы россии, преступность