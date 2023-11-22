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Где в Крыму отключат воду в среду вечером - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Где в Крыму отключат воду в среду вечером
Где в Крыму отключат воду в среду вечером - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Где в Крыму отключат воду в среду вечером
В среду с 22 часов вечера в селе Новоивановка Черноморского района отключат воду. Также водоснабжение ограничено в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T15:27
2023-11-22T15:27
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В среду с 22 часов вечера в селе Новоивановка Черноморского района отключат воду. Также водоснабжение ограничено в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщают глава администрации Черноморского района Наталья Писарева и ГУП РК "Вода Крыма".Ориентировочно до 18.00 ограничено волоснабжение в селе Чистополье Ленинского района на следующих улицах: Школьная, Кооперативная, Привокзальная, Садовая, Приморская, Почивалина. Также до вечера без воды останутся жители села Уварово.По информации предприятия "Вода Крыма", в селах организован подвоз питьевой воды.Читайте также на РИА Новости Крым:В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометровДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды В Симферополе возможны перебои с водой
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Где в Крыму отключат воду в среду вечером

В Ленинском и Черноморском районах Крыма ограничено водоснабжение

15:27 22.11.2023
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваОтключение воды
Отключение воды
© Telegram-канал Наталья Писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В среду с 22 часов вечера в селе Новоивановка Черноморского района отключат воду. Также водоснабжение ограничено в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщают глава администрации Черноморского района Наталья Писарева и ГУП РК "Вода Крыма".

"По информации дежурной службы Черноморского участка "КВК" 22.11.2023 г. с 22:00 до 16.00 23.11.2023 г. будет проведено отключение водоснабжения в Черноморском районе в с. Новоивановка – полностью, в связи с аварией на водопроводе", – сообщила Наталья Писарева в своем Telegram-канале.

Ориентировочно до 18.00 ограничено волоснабжение в селе Чистополье Ленинского района на следующих улицах: Школьная, Кооперативная, Привокзальная, Садовая, Приморская, Почивалина. Также до вечера без воды останутся жители села Уварово.

"22 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Ленинском районе", говорится в сообщении ГУП РК "Вода Крыма".

По информации предприятия "Вода Крыма", в селах организован подвоз питьевой воды.
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