https://crimea.ria.ru/20231122/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-sredu-vecherom-1132977648.html

Где в Крыму отключат воду в среду вечером

Где в Крыму отключат воду в среду вечером - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Где в Крыму отключат воду в среду вечером

В среду с 22 часов вечера в селе Новоивановка Черноморского района отключат воду. Также водоснабжение ограничено в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T15:27

2023-11-22T15:27

2023-11-22T15:27

вода крыма

водоснабжение

вода в крыму

крым

новости крыма

ленинский район

черноморский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_0:68:1200:744_1920x0_80_0_0_94f5b58d76b4c2697381c3ff1f80774c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В среду с 22 часов вечера в селе Новоивановка Черноморского района отключат воду. Также водоснабжение ограничено в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщают глава администрации Черноморского района Наталья Писарева и ГУП РК "Вода Крыма".Ориентировочно до 18.00 ограничено волоснабжение в селе Чистополье Ленинского района на следующих улицах: Школьная, Кооперативная, Привокзальная, Садовая, Приморская, Почивалина. Также до вечера без воды останутся жители села Уварово.По информации предприятия "Вода Крыма", в селах организован подвоз питьевой воды.Читайте также на РИА Новости Крым:В водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометровДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды В Симферополе возможны перебои с водой

крым

ленинский район

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, водоснабжение, вода в крыму, крым, новости крыма, ленинский район, черноморский район