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Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских
Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских
34-летняя жительница Крыма приговорена к двум годам лишения свободы условно за избиение и оскорбление полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T15:52
2023-11-21T16:10
крым
феодосия
происшествия
феодосийской городской суд
общество
приговор
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. 34-летняя жительница Крыма приговорена к двум годам лишения свободы условно за избиение и оскорбление полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.Инцидент произошел летом 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов усмирить даму, которая в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок. "Будучи недовольной законными действиями сотрудников полиции, подсудимая наносила удары ногами и руками одному из полицейских, неоднократно пыталась укусить его за руку. Вторую сотрудницу полиции ухватила за воротник и волосы и также продолжила наносить ей удары в плечо. Все свои действия подсудимая сопровождала нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов", - уточнили подробности случившегося в суде.Позже женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В законную силу приговор пока не вступил.Аналогичный случай произошел в Красноперекопске в октябре этого года. 36-летний местный житель пытался прорваться в жилище бывшей супруги. На вызов прибыли силовики, однако мужчина повалил полицейского на пол и попытался выхватить из кобуры его табельный пистолет. На данный момент дело с обвинительным заключением направлено в Красноперекопский районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейскогоВ Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницыВ Севастополе рецидивисту дали шесть лет за избиение полицейского
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, феодосия, происшествия, феодосийской городской суд , общество, приговор, новости крыма
Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских

Два года условно получила жительница Феодосии за избиение и оскорбления полицейских

15:52 21.11.2023 (обновлено: 16:10 21.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. 34-летняя жительница Крыма приговорена к двум годам лишения свободы условно за избиение и оскорбление полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.
Инцидент произошел летом 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов усмирить даму, которая в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок.
"Будучи недовольной законными действиями сотрудников полиции, подсудимая наносила удары ногами и руками одному из полицейских, неоднократно пыталась укусить его за руку. Вторую сотрудницу полиции ухватила за воротник и волосы и также продолжила наносить ей удары в плечо. Все свои действия подсудимая сопровождала нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов", - уточнили подробности случившегося в суде.
Позже женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В законную силу приговор пока не вступил.
Аналогичный случай произошел в Красноперекопске в октябре этого года. 36-летний местный житель пытался прорваться в жилище бывшей супруги. На вызов прибыли силовики, однако мужчина повалил полицейского на пол и попытался выхватить из кобуры его табельный пистолет. На данный момент дело с обвинительным заключением направлено в Красноперекопский районный суд.
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