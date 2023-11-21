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Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских

Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских

34-летняя жительница Крыма приговорена к двум годам лишения свободы условно за избиение и оскорбление полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T15:52

2023-11-21T15:52

2023-11-21T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. 34-летняя жительница Крыма приговорена к двум годам лишения свободы условно за избиение и оскорбление полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.Инцидент произошел летом 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов усмирить даму, которая в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок. "Будучи недовольной законными действиями сотрудников полиции, подсудимая наносила удары ногами и руками одному из полицейских, неоднократно пыталась укусить его за руку. Вторую сотрудницу полиции ухватила за воротник и волосы и также продолжила наносить ей удары в плечо. Все свои действия подсудимая сопровождала нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов", - уточнили подробности случившегося в суде.Позже женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В законную силу приговор пока не вступил.Аналогичный случай произошел в Красноперекопске в октябре этого года. 36-летний местный житель пытался прорваться в жилище бывшей супруги. На вызов прибыли силовики, однако мужчина повалил полицейского на пол и попытался выхватить из кобуры его табельный пистолет. На данный момент дело с обвинительным заключением направлено в Красноперекопский районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейскогоВ Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницыВ Севастополе рецидивисту дали шесть лет за избиение полицейского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, происшествия, феодосийской городской суд , общество, приговор, новости крыма