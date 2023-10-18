Рейтинг@Mail.ru
Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231018/khotel-uyti-ot-protokola-v-krymu-pyanyy-mopedist-izbil-politseyskogo-1132166330.html
Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского
Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского
В Крыму водитель мопеда получил два года колонии за избиение полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T10:56
2023-10-18T10:56
крым
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
гибдд
сакский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125525545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6835e5fde3c8c07f166da797be60e0e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму водитель мопеда получил два года колонии за избиение полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Инцидент произошел в июле этого года в селе Михайловка Сакского района. Сотрудник ДПС остановил мопедиста с признаками алкогольного опьянения и предложил пройти освидетельствование.Мужчину задержали, было возбуждено и расследовано уголовное дело. По результатам рассмотрения материалов суд признал злоумышленника виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Теперь мужчина отправится в колонию на два года, с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный керчанин избил полицейского и пытался разбить его автоВ Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницыСевастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125525545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c73443804eb1cab881a59d8b899ba7a2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, гибдд, сакский район
Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского

Прокуратура: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского и получил два года колонии

10:56 18.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
руки наручники - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму водитель мопеда получил два года колонии за избиение полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Инцидент произошел в июле этого года в селе Михайловка Сакского района. Сотрудник ДПС остановил мопедиста с признаками алкогольного опьянения и предложил пройти освидетельствование.

"Осужденный, не желая быть привлеченным к административной ответственности, нанес удар кулаком по голове и лицу правоохранителя, после чего повалил потерпевшего на землю и не давал возможности подняться. Далее злоумышленник нанес сотруднику полиции еще несколько ударов", - сообщили детали в пресс-службе.

Мужчину задержали, было возбуждено и расследовано уголовное дело. По результатам рассмотрения материалов суд признал злоумышленника виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Теперь мужчина отправится в колонию на два года, с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный керчанин избил полицейского и пытался разбить его авто
В Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницы
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
 
КрымНовости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымГИБДДСакский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу
13:38Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою
13:26Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину
13:11МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - Путин
13:09Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин
13:01Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа
12:47Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео
12:47Удар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогноз
12:38Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний
12:14МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее
12:09Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников
11:50В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто
11:30Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ
11:22ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
10:56Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского
10:46Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области
10:37Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
10:30Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями
10:18Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
10:03Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Лента новостейМолния