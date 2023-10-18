https://crimea.ria.ru/20231018/khotel-uyti-ot-protokola-v-krymu-pyanyy-mopedist-izbil-politseyskogo-1132166330.html

Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского

Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского

В Крыму водитель мопеда получил два года колонии за избиение полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T10:56

2023-10-18T10:56

2023-10-18T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму водитель мопеда получил два года колонии за избиение полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Инцидент произошел в июле этого года в селе Михайловка Сакского района. Сотрудник ДПС остановил мопедиста с признаками алкогольного опьянения и предложил пройти освидетельствование.Мужчину задержали, было возбуждено и расследовано уголовное дело. По результатам рассмотрения материалов суд признал злоумышленника виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Теперь мужчина отправится в колонию на два года, с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный керчанин избил полицейского и пытался разбить его автоВ Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницыСевастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, гибдд, сакский район