ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине
В ДТП с двумя машинами в Белогорском районе Крыма понадобилась помощь спасателей
11:27 21.11.2023 (обновлено: 12:06 21.11.2023)
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два автомобиля столкнулись на трассе "Таврида" в Белогорском районе, очевидцы вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
"Сегодня в 06:40 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" поступила информация о ДТП на автодороге Таврида в районе поворота на село Русаковка. Требуется помощь спасателей", – говорится в сообщении.
На вызов выехали четыре сотрудника из дежурного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". На месте выяснилось, что произошло столкновение автомобилей "Lada Vesta" и "ГАЗель". Водитель последней оказался заблокирован конструкциями транспортного средства. Однако его удалось деблокировать до приезда спасателей.
Пострадал пассажир автомобиля "Lada Vesta". Сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" помогли медработникам транспортировать его к карете скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
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ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
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ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
3 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Ранее сообщалось о гибели четырех человек при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма.
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