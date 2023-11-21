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ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине
ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине - РИА Новости Крым, 21.11.2023
ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине
Два автомобиля столкнулись на трассе "Таврида" в Белогорском районе, очевидцы вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два автомобиля столкнулись на трассе "Таврида" в Белогорском районе, очевидцы вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.На вызов выехали четыре сотрудника из дежурного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". На месте выяснилось, что произошло столкновение автомобилей "Lada Vesta" и "ГАЗель". Водитель последней оказался заблокирован конструкциями транспортного средства. Однако его удалось деблокировать до приезда спасателей.Пострадал пассажир автомобиля "Lada Vesta". Сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" помогли медработникам транспортировать его к карете скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.Ранее сообщалось о гибели четырех человек при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавшихОпасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человекаВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле
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феодосия, мчс крыма, "крым-спас", новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе
ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине

В ДТП с двумя машинами в Белогорском районе Крыма понадобилась помощь спасателей

11:27 21.11.2023 (обновлено: 12:06 21.11.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два автомобиля столкнулись на трассе "Таврида" в Белогорском районе, очевидцы вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

"Сегодня в 06:40 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" поступила информация о ДТП на автодороге Таврида в районе поворота на село Русаковка. Требуется помощь спасателей", – говорится в сообщении.

На вызов выехали четыре сотрудника из дежурного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". На месте выяснилось, что произошло столкновение автомобилей "Lada Vesta" и "ГАЗель". Водитель последней оказался заблокирован конструкциями транспортного средства. Однако его удалось деблокировать до приезда спасателей.
Пострадал пассажир автомобиля "Lada Vesta". Сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" помогли медработникам транспортировать его к карете скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
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ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
2 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
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ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 3
ДТП на трассе "Таврида"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Ранее сообщалось о гибели четырех человек при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма.
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