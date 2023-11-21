https://crimea.ria.ru/20231121/dtp-na-trasse-tavrida-voditelya-zablokirovalo-v-mashine-1132931999.html

ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине

ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине - РИА Новости Крым, 21.11.2023

ДТП на трассе "Таврида": водителя заблокировало в машине

Два автомобиля столкнулись на трассе "Таврида" в Белогорском районе, очевидцы вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 21.11.2023

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2023-11-21T11:27

2023-11-21T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два автомобиля столкнулись на трассе "Таврида" в Белогорском районе, очевидцы вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.На вызов выехали четыре сотрудника из дежурного состава Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". На месте выяснилось, что произошло столкновение автомобилей "Lada Vesta" и "ГАЗель". Водитель последней оказался заблокирован конструкциями транспортного средства. Однако его удалось деблокировать до приезда спасателей.Пострадал пассажир автомобиля "Lada Vesta". Сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" помогли медработникам транспортировать его к карете скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.Ранее сообщалось о гибели четырех человек при столкновении двух автомобилей в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с коровой и скорой помощью: двое погибших и двое пострадавшихОпасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человекаВодитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле

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