https://crimea.ria.ru/20231120/aman-tuleev-biografiya-1132904861.html

Аман Тулеев: биография

Аман Тулеев: биография - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Аман Тулеев: биография

Аман Гумирович Тулеев (урожденный Амангельды Молдагазыевич Тулеев) родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР. Вырастил и воспитал Амана Тулеева... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T08:49

2023-11-20T08:49

2023-11-20T09:24

утраты

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аман тулеев

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Аман Гумирович Тулеев (урожденный Амангельды Молдагазыевич Тулеев) родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР. Вырастил и воспитал Амана Тулеева отчим — Иннокентий Иванович Власов.В 1964 году Тулеев закончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, и в этом же году стал использовать отчество "Аман Гумирович" для благозвучия.В 1973 году завершил заочную учебу в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения). Получил специальность — "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог". В 1989 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, также заочно (ныне Российская академия государственной службы).По окончании техникума в 1964 году поступил на работу в Новокузнецкое отделение Кемеровской железной дороги, был дежурным по станции на железнодорожной станции Мундыбаш.. После службы в рядах Советской Армии (1964—1967) в инженерно-технических частях Забайкальского военного округа вернулся на прежнее место работы, в 1969 году дослужился до поста начальника станции.В 1973 году стал начальником станции Междуреченск, затем заместителем начальника (1978—1983) и начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги(1983—1985).С1985 по 1988 год заведовал отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС. С 1988 по 1990 год служил начальником Кемеровской железной дороги.Карьера в политикеВ 1991 году участвовал в первых выборах президента Российской Федерации, заняв четвертое место после Ельцина, Рыжкова и Жириновского. Был народным депутатом РСФСР с 1990 по 1993 год..В 1994—1996 годах — председатель Законодательного собрания Кемеровской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ.22 августа 1996 года назначен министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ. 1 июля 1997 года назначен главой Администрации Кемеровской области. 19 октября 1997 года победил на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 94,54% голосов.25 января 2001 года ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области, вновь выставил свою кандидатуру на досрочных выборах 22 апреля 2001 года и снова победил.Трижды — в 1991, 1996 и 2000 годах — баллотировался на пост президента России. В декабре 2003 года возглавил региональный список "Единой России", которая благодаря этому набрала в Кемеровской области 52% голосов.В июле 1999 года отказался принять от Бориса Ельцина орден Почета, объяснив это так: "Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету". Спустя год принял эту награду от Владимира Путина.С 24 мая по 19 декабря 2003 и с 25 мая по 29 ноября 2009 — член президиума Государственного совета Российской Федерации. Учредитель регионального общественного благотворительного фонда "Помощь" и общественного благотворительного фонда "Семипалатинский след".В 2010 году был назначен губернатором Кемеровской области.Переговоры с туррористамиАман Тулеев за свою политическую карьеру несколько раз принимал участие в переговорах с террористами. В 1991 году, будучи народным депутатом РСФСР, Тулеев предложил себя вместо захваченной в заложницы около Красной площади Маши Пономаренко.В 1995 году вел переговоры с Евгением Жеренковым, который захватил заложников на Кемеровском автовокзале, угрожая взорвать самодельную бомбу.В 2001 году помог обезвредить террориста Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту.В 2007 году вел телефонные переговоры с прапорщиком милиции Шаталовым, который забаррикадировался в своей квартире и угрожал взорвать многоэтажный дом. После новокузнецким силовикам удалось обезвредить террориста и взять его живым.В 2009 году Аман Тулеев вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке.Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" и отставка25 марта 2018 года в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 60 человек, включая племянницу Амана Тулеева.1 апреля 2018 года он подал в отставку по собственному желанию.3 апреля стал депутатом Кемеровского облсовета.10 апреля на внеочередной сессии областного совета Кемеровской области был избран его спикером. Из 39 присутствовавших депутатов 38 проголосовали за избрание, один против. Занимал пост спикера до 14 сентября.17 сентября 2018 года был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.Был женат, имел двух сыновей, один из которых – Андрей – погиб во время автокатастрофы в Ташкенте.Доктор политических наук, автор многочисленных научных трудов. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель Ордена Почета, Ордена Александра Невского и Ордена Трудового Красного знамени и медали Столыпина.

https://crimea.ria.ru/20231120/umer-aman-tuleev-1132903489.html

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утраты, биография, аман тулеев, кемеровская область, пожар в тц кемерово, политика