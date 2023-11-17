https://crimea.ria.ru/20231117/u-krymskogo-mosta-ochered-skolko-zhdat-proezda-1132858392.html

У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда

У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 17.11.2023

У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда

Более 40 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T15:10

2023-11-17T15:10

2023-11-17T15:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231117/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-pyatnitsu-utrom-1132849456.html

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань