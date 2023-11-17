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У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231117/u-krymskogo-mosta-ochered-skolko-zhdat-proezda-1132858392.html
У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда
У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 17.11.2023
У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда
Более 40 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T15:10
2023-11-17T15:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231117/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-pyatnitsu-utrom-1132849456.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда

В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи находятся 48 машин

15:10 17.11.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 48 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
10:34
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу утромКерченская паромная переправа в пятницу утром работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьКраснодарский крайТамань
 
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