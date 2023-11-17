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Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки
Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки
Глава Крыма потребовал от коммунальщиков восстанавливать дорожное покрытие в течение суток после завершения работ. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе рабочего РИА Новости Крым, 17.11.2023
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2023-11-17T17:21
сергей аксенов
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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма потребовал от коммунальщиков восстанавливать дорожное покрытие в течение суток после завершения работ. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе рабочего совещания на предприятии "Крымгазсети".Данное требование касается как аварийных, так и плановых работ и относится ко всем ресурсоснабжающим предприятиям региона.Глава республики также указал, что важны не только скорость, но и качество выполнения работ. Восстановленное полотно должно быть "не хуже, а даже лучше, чем до разрытия".Ранее глава РК указал на необходимость усилить контроль деятельности управляющих компаний и работы общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиАксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, крымгазсети, жкх крыма и севастополя, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, общество
Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки

Коммунальщики Крыма должны восстанавливать асфальт за сутки после ремонта сетей – Аксенов

17:21 17.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей МатюхинЗамена сетей водоснабжения в Симферополе
Замена сетей водоснабжения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Матюхин
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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма потребовал от коммунальщиков восстанавливать дорожное покрытие в течение суток после завершения работ. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе рабочего совещания на предприятии "Крымгазсети".
Данное требование касается как аварийных, так и плановых работ и относится ко всем ресурсоснабжающим предприятиям региона.

"Работу закончили – сразу через час приступайте к асфальтированию. Это все должно в ручном режиме синхронизироваться. Никаких открытых ям после проведения работ быть не должно. Если в течение суток стоит яма – это уже ЧП", – сказал Аксенов.

Глава республики также указал, что важны не только скорость, но и качество выполнения работ. Восстановленное полотно должно быть "не хуже, а даже лучше, чем до разрытия".
"Дорожное полотно должно быть таким же и по зернистости, и по цвету асфальта. Особенно это касается дорог, которые были сделаны с 2014 года", – подчеркнул Аксенов.
Ранее глава РК указал на необходимость усилить контроль деятельности управляющих компаний и работы общественного транспорта.
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