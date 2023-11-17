https://crimea.ria.ru/20231117/aksenov-asfalt-posle-remonta-setey-nuzhno-vosstanavlivat-za-sutki-1132863637.html

Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки

Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки

Глава Крыма потребовал от коммунальщиков восстанавливать дорожное покрытие в течение суток после завершения работ. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе рабочего РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T17:21

2023-11-17T17:21

2023-11-17T17:21

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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма потребовал от коммунальщиков восстанавливать дорожное покрытие в течение суток после завершения работ. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе рабочего совещания на предприятии "Крымгазсети".Данное требование касается как аварийных, так и плановых работ и относится ко всем ресурсоснабжающим предприятиям региона.Глава республики также указал, что важны не только скорость, но и качество выполнения работ. Восстановленное полотно должно быть "не хуже, а даже лучше, чем до разрытия".Ранее глава РК указал на необходимость усилить контроль деятельности управляющих компаний и работы общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиАксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов

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2023

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