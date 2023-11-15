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Обстановка на Крымском мосту в среду вечером - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Обстановка на Крымском мосту в среду вечером
Обстановка на Крымском мосту в среду вечером - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Обстановка на Крымском мосту в среду вечером
В среду вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T20:03
2023-11-15T20:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
краснодарский край
тамань
керчь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В среду вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение всего дня движение по транспортному переходу также было свободно.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты проходят обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231115/proezd-po-mostu-cherez-severo-krymskiy-kanal-zakroyut-na-den-1132793120.html
крымский мост
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крымский мост, транспорт, логистика, краснодарский край, тамань, керчь, крым
Обстановка на Крымском мосту в среду вечером

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в среду свободен с обеих сторон

20:03 15.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В среду вечером проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 20.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.

В течение всего дня движение по транспортному переходу также было свободно.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты проходят обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
10:08
Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКраснодарский крайТаманьКерчьКрым
 
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