https://crimea.ria.ru/20231114/v-krymu-zaderzhali-podozrevaemogo-v-serii-krazh-iz-mashin-i-garazhey-1132772368.html

В Крыму задержали подозреваемого в серии краж из машин и гаражей

В Крыму задержали подозреваемого в серии краж из машин и гаражей - РИА Новости Крым, 14.11.2023

В Крыму задержали подозреваемого в серии краж из машин и гаражей

В Крыму сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей. Об этом сообщает МВД России. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T12:24

2023-11-14T12:24

2023-11-14T12:25

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

крым

риа новости крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей. Об этом сообщает МВД России.Следователями УМВД России по г. Симферополю возбуждены 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 158 УК РФ. По адресу проживания подозреваемого изъято похищенное имущество, в том числе автомобильная техника и инструменты, автозапчасти, личные вещи потерпевших, а также похищенные сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, посуда, канистры для горюче-смазочных материалов и даже емкости с дезинфицирующим средством. "Свою вину мужчина признал. Он пояснил, что ранее бывал в Крыму, поэтому и решил сюда перебраться. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок Неправильный мед: рецидивистка украла у пенсионерки из Крыма 797 тысяч Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, крым, риа новости крым, происшествия