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WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае
WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае - РИА Новости Крым, 13.11.2023
WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае
Крымская винодельня WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) впервые приняла участие в международной выставке вин и винной индустрии ProWine China, которая прошла... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T15:42
2023-11-13T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крымская винодельня WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) впервые приняла участие в международной выставке вин и винной индустрии ProWine China, которая прошла 8-10 ноября в Шанхае. Всего Россию представляли более 12 винодельческих компаний Крыма и Краснодарского края.Участие российских виноделен способствует продвижению отечественных вин на мировой арене, в частности на перспективном и стратегически важном для России рынке Юго-Восточной Азии. На совместном стенде перспективных российских винодельческих хозяйств WINEPARK представил шесть сортов вин, включая вино, рецептура которого была создана с помощью искусственного интеллекта. Ранее одно из вин вошло в рейтинг лучших российских вин Top100Wines 2023 по версии "Форбс".ProWine China является ведущей международной выставкой вин и спиртных напитков в Китае. Ежегодно на одной площадке собираются около 15 тысяч производителей, дистрибьюторов, поставщиков оборудования из десятков стран мира. Участие в выставке дает возможность заключить международные долгосрочные контракты, наладить сотрудничество с крупными мировыми розничными сетями и расширить дистрибуцию российских вин.WINEPARK - один из главных проектов в России, который направлен на развитие винодельческой культуры. Многофункциональное пространство призвано объединять лучшие инициативы для возрождения статуса России как уникального винодельческого региона и стать одним из центров мировой винной культуры.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJkjDx9E
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mriya resort&spa, крым, новости крыма, китай, россия

WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае

15:42 13.11.2023 (обновлено: 16:44 13.11.2023)
 
WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае
WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крымская винодельня WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) впервые приняла участие в международной выставке вин и винной индустрии ProWine China, которая прошла 8-10 ноября в Шанхае. Всего Россию представляли более 12 винодельческих компаний Крыма и Краснодарского края.
Участие российских виноделен способствует продвижению отечественных вин на мировой арене, в частности на перспективном и стратегически важном для России рынке Юго-Восточной Азии. На совместном стенде перспективных российских винодельческих хозяйств WINEPARK представил шесть сортов вин, включая вино, рецептура которого была создана с помощью искусственного интеллекта. Ранее одно из вин вошло в рейтинг лучших российских вин Top100Wines 2023 по версии "Форбс".
ProWine China является ведущей международной выставкой вин и спиртных напитков в Китае. Ежегодно на одной площадке собираются около 15 тысяч производителей, дистрибьюторов, поставщиков оборудования из десятков стран мира. Участие в выставке дает возможность заключить международные долгосрочные контракты, наладить сотрудничество с крупными мировыми розничными сетями и расширить дистрибуцию российских вин.
"Участие российских виноделен в международных выставках открывает уникальные перспективы для развития российской винной индустрии. Находясь здесь, мы устанавливаем деловые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами из разных стран. Это открывает двери для экспорта российских вин на зарубежные рынки", - комментирует главный винодел WINEPARK Олег Ничвидюк.
WINEPARK - один из главных проектов в России, который направлен на развитие винодельческой культуры. Многофункциональное пространство призвано объединять лучшие инициативы для возрождения статуса России как уникального винодельческого региона и стать одним из центров мировой винной культуры.
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