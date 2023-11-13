https://crimea.ria.ru/20231113/winepark-prinyal-uchastie-v-veduschey-mezhdunarodnoy-vystavke-vin-v-kitae-1132757992.html

WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае

WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае - РИА Новости Крым, 13.11.2023

WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае

Крымская винодельня WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) впервые приняла участие в международной выставке вин и винной индустрии ProWine China, которая прошла... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T15:42

2023-11-13T15:42

2023-11-13T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крымская винодельня WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) впервые приняла участие в международной выставке вин и винной индустрии ProWine China, которая прошла 8-10 ноября в Шанхае. Всего Россию представляли более 12 винодельческих компаний Крыма и Краснодарского края.Участие российских виноделен способствует продвижению отечественных вин на мировой арене, в частности на перспективном и стратегически важном для России рынке Юго-Восточной Азии. На совместном стенде перспективных российских винодельческих хозяйств WINEPARK представил шесть сортов вин, включая вино, рецептура которого была создана с помощью искусственного интеллекта. Ранее одно из вин вошло в рейтинг лучших российских вин Top100Wines 2023 по версии "Форбс".ProWine China является ведущей международной выставкой вин и спиртных напитков в Китае. Ежегодно на одной площадке собираются около 15 тысяч производителей, дистрибьюторов, поставщиков оборудования из десятков стран мира. Участие в выставке дает возможность заключить международные долгосрочные контракты, наладить сотрудничество с крупными мировыми розничными сетями и расширить дистрибуцию российских вин.WINEPARK - один из главных проектов в России, который направлен на развитие винодельческой культуры. Многофункциональное пространство призвано объединять лучшие инициативы для возрождения статуса России как уникального винодельческого региона и стать одним из центров мировой винной культуры.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJkjDx9E

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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