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Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд” - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд” - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
(Мрия Резорт & СПА) посетили 900 детей со всего Крыма. РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T17:37
2023-11-13T17:37
сбер
сбербанк в крыму
mriya resort&spa
крым
новости крыма
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В преддверии празднования 182-летия Сбербанк организовал акцию “Сбер: учим мечтать”. В ее рамках 11 и 12 ноября территорию курорта Mriya Resort &amp; SPA (Мрия Резорт &amp; СПА) посетили 900 детей со всего Крыма.В рамках проекта 11 ноября своими детскими мечтами и жизненным опытом поделились заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Алла Пономаренко, HR бизнес-партнер головного отделения Сбербанка в Крыму Анна Лебедькова, заместитель генерального директора по развитию стратегии Mriya Resort &amp; SPA Наталья Вистунова."От лица курорта Mriya Resort &amp; SPA поздравляю Сбербанк с 182-летием. Хочу отметить, что профессионализм и постоянное стремление к инновациям неизменно служат для нас примером и источником вдохновения. Мы были искренне рады провести совместное мероприятие и разделить его с детьми со всего Крыма. Курорт всегда активно вовлечен в поддержку проектов, направленных на благотворительность, устойчивое развитие и общественное благосостояние. Надеюсь, что у нас получилось вдохновить детей на новые достижения и мы смогли наглядно показать, что мечтать нужно смело и масштабно, а потом обязательно действовать и превращать свои мечты в цели! Поддерживая детские мечты, мы строим основу для будущего, наполненного возможностями и достижениями", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort &amp; SPA Самвел Саруханян.В день рождения Сбербанка 12 ноября курорт посетили заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров и генеральный директор Mriya Resort &amp; SPA Самвел Саруханян."12 ноября Сбербанку исполняется 182 года. И мы решили разделить этот праздник с детьми из разных уголков Крыма, подарить им радость, поделиться своим опытом. Современные дети отличаются от нас: они живут с технологиями, о которых мы читали только в книгах, у них совсем другое мышление. Но все поколения объединяет желание мечтать, развиваться и достигать. На мероприятии "Сбер: учим мечтать" мы собрали интересных спикеров, которые поделились с ребятами своими детскими мечтами и рассказали, как достигли того, что имеют сейчас. Уверен, нам удалось вдохновить крымских ребят в будущем тоже добиться больших успехов", - резюмировал Андрей Подсвиров.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJknAaYr
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
сбер, сбербанк в крыму, mriya resort&spa, крым, новости крыма, дети
Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”

Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”

17:37 13.11.2023
 
© Mriya Resort & SPAСбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
© Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В преддверии празднования 182-летия Сбербанк организовал акцию “Сбер: учим мечтать”. В ее рамках 11 и 12 ноября территорию курорта Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) посетили 900 детей со всего Крыма.
Дети в возрасте от 10 до 16 лет приехали из разных районов Крыма (Ленинский, Симферопольский, Белогорский, Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский и другие). На территории курорта для них была организована развлекательная программа с посещением парка “Дримвуд” и вручением памятных подарков.
В рамках проекта 11 ноября своими детскими мечтами и жизненным опытом поделились заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Алла Пономаренко, HR бизнес-партнер головного отделения Сбербанка в Крыму Анна Лебедькова, заместитель генерального директора по развитию стратегии Mriya Resort & SPA Наталья Вистунова.
"От лица курорта Mriya Resort & SPA поздравляю Сбербанк с 182-летием. Хочу отметить, что профессионализм и постоянное стремление к инновациям неизменно служат для нас примером и источником вдохновения. Мы были искренне рады провести совместное мероприятие и разделить его с детьми со всего Крыма. Курорт всегда активно вовлечен в поддержку проектов, направленных на благотворительность, устойчивое развитие и общественное благосостояние. Надеюсь, что у нас получилось вдохновить детей на новые достижения и мы смогли наглядно показать, что мечтать нужно смело и масштабно, а потом обязательно действовать и превращать свои мечты в цели! Поддерживая детские мечты, мы строим основу для будущего, наполненного возможностями и достижениями", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.
В день рождения Сбербанка 12 ноября курорт посетили заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров и генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.
© Mriya Resort & SPAСбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
© Mriya Resort & SPA
Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
"12 ноября Сбербанку исполняется 182 года. И мы решили разделить этот праздник с детьми из разных уголков Крыма, подарить им радость, поделиться своим опытом. Современные дети отличаются от нас: они живут с технологиями, о которых мы читали только в книгах, у них совсем другое мышление. Но все поколения объединяет желание мечтать, развиваться и достигать. На мероприятии "Сбер: учим мечтать" мы собрали интересных спикеров, которые поделились с ребятами своими детскими мечтами и рассказали, как достигли того, что имеют сейчас. Уверен, нам удалось вдохновить крымских ребят в будущем тоже добиться больших успехов", - резюмировал Андрей Подсвиров.
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