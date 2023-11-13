https://crimea.ria.ru/20231113/sber-podaril-detyam-kryma-poseschenie-parka-priklyucheniy-drimvud---1132760294.html

Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”

Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд” - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”

(Мрия Резорт & СПА) посетили 900 детей со всего Крыма. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T17:37

2023-11-13T17:37

2023-11-13T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В преддверии празднования 182-летия Сбербанк организовал акцию “Сбер: учим мечтать”. В ее рамках 11 и 12 ноября территорию курорта Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) посетили 900 детей со всего Крыма.В рамках проекта 11 ноября своими детскими мечтами и жизненным опытом поделились заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Алла Пономаренко, HR бизнес-партнер головного отделения Сбербанка в Крыму Анна Лебедькова, заместитель генерального директора по развитию стратегии Mriya Resort & SPA Наталья Вистунова."От лица курорта Mriya Resort & SPA поздравляю Сбербанк с 182-летием. Хочу отметить, что профессионализм и постоянное стремление к инновациям неизменно служат для нас примером и источником вдохновения. Мы были искренне рады провести совместное мероприятие и разделить его с детьми со всего Крыма. Курорт всегда активно вовлечен в поддержку проектов, направленных на благотворительность, устойчивое развитие и общественное благосостояние. Надеюсь, что у нас получилось вдохновить детей на новые достижения и мы смогли наглядно показать, что мечтать нужно смело и масштабно, а потом обязательно действовать и превращать свои мечты в цели! Поддерживая детские мечты, мы строим основу для будущего, наполненного возможностями и достижениями", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.В день рождения Сбербанка 12 ноября курорт посетили заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров и генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян."12 ноября Сбербанку исполняется 182 года. И мы решили разделить этот праздник с детьми из разных уголков Крыма, подарить им радость, поделиться своим опытом. Современные дети отличаются от нас: они живут с технологиями, о которых мы читали только в книгах, у них совсем другое мышление. Но все поколения объединяет желание мечтать, развиваться и достигать. На мероприятии "Сбер: учим мечтать" мы собрали интересных спикеров, которые поделились с ребятами своими детскими мечтами и рассказали, как достигли того, что имеют сейчас. Уверен, нам удалось вдохновить крымских ребят в будущем тоже добиться больших успехов", - резюмировал Андрей Подсвиров.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWuJknAaYr

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк в крыму, mriya resort&spa, крым, новости крыма, дети