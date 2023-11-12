Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России

"У коллективного Запада есть свои акценты. Они как правило дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли. Но и также научились собственно выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - сказал он.