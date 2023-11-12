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Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России
Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России
Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T12:36
2023-11-12T12:36
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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россию пытаются расколоть, действуя на многоконфессиональное российское общество используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты.Читайте также на РИА Новости Крым:США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – ЛавровПесков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извнеПутин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран
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дмитрий песков, политика, в мире, россия, безопасность, новости, мнения
Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России

Песков констатировал объединение стран Запада с целью вытеснить Россию

12:36 12.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"У коллективного Запада есть свои акценты. Они как правило дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли. Но и также научились собственно выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россию пытаются расколоть, действуя на многоконфессиональное российское общество используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты.
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