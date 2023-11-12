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Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России
Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России
Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T12:36
2023-11-12T12:36
2023-11-12T12:36
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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россию пытаются расколоть, действуя на многоконфессиональное российское общество используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты.Читайте также на РИА Новости Крым:США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – ЛавровПесков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извнеПутин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран
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дмитрий песков, политика, в мире, россия, безопасность, новости, мнения
Песков: страны Запада дружат друг с другом для вытеснения России
Песков констатировал объединение стран Запада с целью вытеснить Россию