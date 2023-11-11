Рейтинг@Mail.ru
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231111/vnimanie-shoping-sovety-rospotrebnadzora-po-zakupkam-v-internete-1132726339.html
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T12:58
2023-11-11T13:02
роспотребнадзор
совет эксперта
интернет
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111600/75/1116007540_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0d3ceacde21aa8c82f70aac8bec16844.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете.В Роспотребнадзоре напомнили, что по очень низким ценам могут сбывать фальсифицированный или контрафактный товар, и посоветовали узнавать цены у разных продавцов.Кроме того, важно проверить стоимость доставки до оплаты товара, поскольку итоговая стоимость может быть в цену товара без скидки. А также надо убедиться, что на сайте (в приложении) предоставлена полная информация о продавце (наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц и ОГРНИП для ИП), рекомендуют в ведомстве.Товар, приобретенный онлайн, можно вернуть в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение недели, добавили в ведомстве.В последний осенний месяц интернет-площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга 11 ноября и в "Черную пятницу" 24 числа.Ранее о том, как не попасть на удочку недобросовестных продавцов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвохи "Черной пятницы": как магазины зарабатывают в сезон скидок"Выгодное" предложение: как обманывают покупателей во время распродажРоскомнадзор рассказал, как не дать обмануть себя в "черную пятницу"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111600/75/1116007540_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_dc0c53ffb0910d84b883f31103dbee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, совет эксперта, интернет, общество, россия
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете

Роспортребнадзор советует при покупке товара в интернете узнавать цену у других продавцов

12:58 11.11.2023 (обновлено: 13:02 11.11.2023)
 
© Fotolia / Ivan KrukОплата товара через Интернет
Оплата товара через Интернет
© Fotolia / Ivan Kruk
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете.
В Роспотребнадзоре напомнили, что по очень низким ценам могут сбывать фальсифицированный или контрафактный товар, и посоветовали узнавать цены у разных продавцов.

"Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов, ведь со скидкой он может стоить столько же, сколько раньше без нее", – говорится в сообщении.

Кроме того, важно проверить стоимость доставки до оплаты товара, поскольку итоговая стоимость может быть в цену товара без скидки. А также надо убедиться, что на сайте (в приложении) предоставлена полная информация о продавце (наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц и ОГРНИП для ИП), рекомендуют в ведомстве.

"Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов. Основная целью таких сайтов – сбор персональных данных и сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании", – напомнили в Роспотребнадзоре.

Товар, приобретенный онлайн, можно вернуть в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение недели, добавили в ведомстве.
В последний осенний месяц интернет-площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга 11 ноября и в "Черную пятницу" 24 числа.
Ранее о том, как не попасть на удочку недобросовестных продавцов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подвохи "Черной пятницы": как магазины зарабатывают в сезон скидок
"Выгодное" предложение: как обманывают покупателей во время распродаж
Роскомнадзор рассказал, как не дать обмануть себя в "черную пятницу"
 
РоспотребнадзорСовет экспертаИнтернетОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
12:36В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей
12:04Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит
11:40Как работает Керченская переправа в субботу
11:27"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
11:09Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
10:45Спикер парламента Севастополя назвал способ разрушить "забор" Запада
10:17Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно
09:4619 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
09:17Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы
08:53В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
08:13ВОЗ изменила группы риска по COVID-19
07:39Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
07:02Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
00:01Погода в Крыму на субботу: дожди и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
23:13Главные новости Крыма: 10 ноября
22:50Главное за день: 10 ноября
22:31Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле
22:20Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Лента новостейМолния