https://crimea.ria.ru/20231111/vnimanie-shoping-sovety-rospotrebnadzora-po-zakupkam-v-internete-1132726339.html
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T12:58
2023-11-11T12:58
2023-11-11T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете.В Роспотребнадзоре напомнили, что по очень низким ценам могут сбывать фальсифицированный или контрафактный товар, и посоветовали узнавать цены у разных продавцов.Кроме того, важно проверить стоимость доставки до оплаты товара, поскольку итоговая стоимость может быть в цену товара без скидки. А также надо убедиться, что на сайте (в приложении) предоставлена полная информация о продавце (наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц и ОГРНИП для ИП), рекомендуют в ведомстве.Товар, приобретенный онлайн, можно вернуть в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение недели, добавили в ведомстве.В последний осенний месяц интернет-площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга 11 ноября и в "Черную пятницу" 24 числа.Ранее о том, как не попасть на удочку недобросовестных продавцов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвохи "Черной пятницы": как магазины зарабатывают в сезон скидок"Выгодное" предложение: как обманывают покупателей во время распродажРоскомнадзор рассказал, как не дать обмануть себя в "черную пятницу"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, совет эксперта, интернет, общество, россия
Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
Роспортребнадзор советует при покупке товара в интернете узнавать цену у других продавцов
12:58 11.11.2023 (обновлено: 13:02 11.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете.
В Роспотребнадзоре напомнили, что по очень низким ценам могут сбывать фальсифицированный или контрафактный товар, и посоветовали узнавать цены у разных продавцов.
"Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов, ведь со скидкой он может стоить столько же, сколько раньше без нее", – говорится в сообщении.
Кроме того, важно проверить стоимость доставки до оплаты товара, поскольку итоговая стоимость может быть в цену товара без скидки. А также надо убедиться, что на сайте (в приложении) предоставлена полная информация о продавце (наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц и ОГРНИП для ИП), рекомендуют в ведомстве.
"Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов. Основная целью таких сайтов – сбор персональных данных и сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании", – напомнили в Роспотребнадзоре.
Товар, приобретенный онлайн, можно вернуть в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение недели, добавили в ведомстве.
В последний осенний месяц интернет-площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга 11 ноября и в "Черную пятницу" 24 числа.
Ранее о том, как не попасть на удочку
недобросовестных продавцов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.
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