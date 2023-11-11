https://crimea.ria.ru/20231111/vnimanie-shoping-sovety-rospotrebnadzora-po-zakupkam-v-internete-1132726339.html

Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете

Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете

В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T12:58

2023-11-11T12:58

2023-11-11T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Международный день шопинга специалисты Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале ведомства дали рекомендации по закупкам в интернете.В Роспотребнадзоре напомнили, что по очень низким ценам могут сбывать фальсифицированный или контрафактный товар, и посоветовали узнавать цены у разных продавцов.Кроме того, важно проверить стоимость доставки до оплаты товара, поскольку итоговая стоимость может быть в цену товара без скидки. А также надо убедиться, что на сайте (в приложении) предоставлена полная информация о продавце (наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц и ОГРНИП для ИП), рекомендуют в ведомстве.Товар, приобретенный онлайн, можно вернуть в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение недели, добавили в ведомстве.В последний осенний месяц интернет-площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга 11 ноября и в "Черную пятницу" 24 числа.Ранее о том, как не попасть на удочку недобросовестных продавцов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" исполнительный директор Гильдии маркетологов России Олег Гвоздик.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвохи "Черной пятницы": как магазины зарабатывают в сезон скидок"Выгодное" предложение: как обманывают покупателей во время распродажРоскомнадзор рассказал, как не дать обмануть себя в "черную пятницу"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, интернет, общество, россия