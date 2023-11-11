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Как работает Керченская переправа в субботу
Как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Как работает Керченская переправа в субботу
Керченская переправа в субботу работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T11:40
2023-11-11T11:40
2023-11-11T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.За прошедшие сутки выполнено 16 рейсов. В общей сложности с октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезено 388 822 пассажира и 222 472 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 511 рейсов.Сейчас услугами паромной переправы в первую очередь могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По транспортному переходу через Керченский пролив следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Кроме того, существует альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий через новые регионы РФ – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути – составляет семь часов.
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Как работает Керченская переправа в субботу
Росморречфлот: Керченская переправа 11 ноября работает в штатном режиме