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Как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Как работает Керченская переправа в субботу
Как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Как работает Керченская переправа в субботу
Керченская переправа в субботу работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 11.11.2023
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росморречфлот
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.За прошедшие сутки выполнено 16 рейсов. В общей сложности с октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезено 388 822 пассажира и 222 472 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 511 рейсов.Сейчас услугами паромной переправы в первую очередь могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По транспортному переходу через Керченский пролив следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Кроме того, существует альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий через новые регионы РФ – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути – составляет семь часов.
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росморречфлот, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, новости крыма, крым, керчь, краснодарский край, морской транспорт
Как работает Керченская переправа в субботу

Росморречфлот: Керченская переправа 11 ноября работает в штатном режиме

11:40 11.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 ноября ветер юго-восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +17...+19 градусов, температура воды в море +15", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выполнено 16 рейсов. В общей сложности с октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезено 388 822 пассажира и 222 472 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 511 рейсов.
Сейчас услугами паромной переправы в первую очередь могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По транспортному переходу через Керченский пролив следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Кроме того, существует альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий через новые регионы РФ – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути – составляет семь часов.
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