https://crimea.ria.ru/20231111/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-subbotu-1132725067.html

Как работает Керченская переправа в субботу

Как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Как работает Керченская переправа в субботу

Керченская переправа в субботу работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T11:40

2023-11-11T11:40

2023-11-11T11:40

росморречфлот

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

новости крыма

крым

керчь

краснодарский край

морской транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100700/02/1007000230_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_87636735ad2f92c721491278168edfa9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.За прошедшие сутки выполнено 16 рейсов. В общей сложности с октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезено 388 822 пассажира и 222 472 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 511 рейсов.Сейчас услугами паромной переправы в первую очередь могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По транспортному переходу через Керченский пролив следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Кроме того, существует альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий через новые регионы РФ – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути – составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231110/front-okklyuziy-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1132721501.html

крым

керчь

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росморречфлот, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, новости крыма, крым, керчь, краснодарский край, морской транспорт