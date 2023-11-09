https://crimea.ria.ru/20231109/mirnyy-zhitel-ranen-v-staromikhaylovke-pri-sbrose-boepripasa-s-bpla-1132699057.html

Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА

Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА

Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T20:41

2023-11-09T20:41

2023-11-09T20:41

донецк

донецкая народная республика (днр)

происшествия

алексей кулемзин

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали, что украинские войска сбросили в общей сложности два боеприпаса с беспилотника на Петровский и Кировский районы Донецка.Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.Утром 9 ноября украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем ХерсонщинуПри обстреле Донецка пострадали более 20 человекНа Украине анонсировали масштабные удары по регионам России

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