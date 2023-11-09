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Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА
Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА
Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T20:41
2023-11-09T20:41
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
алексей кулемзин
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
ск россии по днр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали, что украинские войска сбросили в общей сложности два боеприпаса с беспилотника на Петровский и Кировский районы Донецка.Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.Утром 9 ноября украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем ХерсонщинуПри обстреле Донецка пострадали более 20 человекНа Украине анонсировали масштабные удары по регионам России
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, алексей кулемзин, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, ск россии по днр
Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА

Кулемзин: мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ

20:41 09.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали, что украинские войска сбросили в общей сложности два боеприпаса с беспилотника на Петровский и Кировский районы Донецка.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Утром 9 ноября украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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