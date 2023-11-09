https://crimea.ria.ru/20231109/kholodnyy-front-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-chetverg-1132646765.html
Холодный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
Холодный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Холодный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
В четверг холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, ночью и утром местами сильные, днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-09T00:01
2023-11-09T00:01
2023-11-08T22:13
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В четверг холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, ночью и утром местами сильные, днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, в южных, восточных районах и в горах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +11…16, в горах +5…10 градусов", - предупредили синоптики.В Симферополе ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9...11 градусов, днем +11...+13. В Севастополе ночью и утром такжепройдут дожди, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +13…15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +12 до +14, днем столбики термометров поднимутся до +13...16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231108/udar-stikhii-na-krym-nadvigayutsya-livni-s-silnym-vetrom-1132651350.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма
Холодный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
В четверг в Крыму прольются дожди и похолодает
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В четверг холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, ночью и утром местами сильные, днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, в южных, восточных районах и в горах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +11…16, в горах +5…10 градусов", - предупредили синоптики.
В Симферополе ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9...11 градусов, днем +11...+13.
В Севастополе ночью и утром такжепройдут дожди, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +13…15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +12 до +14, днем столбики термометров поднимутся до +13...16 градусов.