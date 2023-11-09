https://crimea.ria.ru/20231109/kholodnyy-front-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-chetverg-1132646765.html

Холодный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в четверг

Холодный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Холодный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в четверг

В четверг холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, ночью и утром местами сильные, днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-09T00:01

2023-11-09T00:01

2023-11-08T22:13

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В четверг холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди, ночью и утром местами сильные, днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с, в южных, восточных районах и в горах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +11…16, в горах +5…10 градусов", - предупредили синоптики.В Симферополе ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9...11 градусов, днем +11...+13. В Севастополе ночью и утром такжепройдут дожди, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +13…15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +12 до +14, днем столбики термометров поднимутся до +13...16 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231108/udar-stikhii-na-krym-nadvigayutsya-livni-s-silnym-vetrom-1132651350.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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