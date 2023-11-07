https://crimea.ria.ru/20231107/v-khersonskoy-oblasti-bolee-sta-priletov-vsu-prodolzhayut-obstrely-1132614772.html

В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы

В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы

В Херсонской области продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. За прошедшие сутки по населенным пунктам левобережья было выпущено более... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T10:48

2023-11-07T10:48

2023-11-07T10:48

херсонская область

новости сво

каховка

новая каховка

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. За прошедшие сутки по населенным пунктам левобережья было выпущено более ста снарядов, сообщают экстренные службы региона.При этом уточняется, что больше всего снарядов было выпущено по селу Крынки – 14. 12 боеприпасов было обнаружено в Казачьих Лагерях, 11 "прилетело" в Алешки, девять – в Днепряны, семь – в Песчановку и шесть – в Подстепное.Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 октября ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на территорию Крыма. Было запущено 17 БПЛА, девять из них были сбиты, остальные перехвачены над акваторией Черного моря и территорией полуострова. Части сбитых беспилотников упали под Севастополем, ранен один мужчина, он находится в больнице в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыКиев принудительно вывезет семьи с детьми с правобережной ХерсонщиныСерия мощных взрывов прозвучала в Одессе

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу