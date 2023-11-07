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В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы
В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы
В Херсонской области продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. За прошедшие сутки по населенным пунктам левобережья было выпущено более... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T10:48
2023-11-07T10:48
херсонская область
новости сво
каховка
новая каховка
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всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. За прошедшие сутки по населенным пунктам левобережья было выпущено более ста снарядов, сообщают экстренные службы региона.При этом уточняется, что больше всего снарядов было выпущено по селу Крынки – 14. 12 боеприпасов было обнаружено в Казачьих Лагерях, 11 "прилетело" в Алешки, девять – в Днепряны, семь – в Песчановку и шесть – в Подстепное.Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 октября ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на территорию Крыма. Было запущено 17 БПЛА, девять из них были сбиты, остальные перехвачены над акваторией Черного моря и территорией полуострова. Части сбитых беспилотников упали под Севастополем, ранен один мужчина, он находится в больнице в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыКиев принудительно вывезет семьи с детьми с правобережной ХерсонщиныСерия мощных взрывов прозвучала в Одессе
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херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы

ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонской области за сутки

10:48 07.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. За прошедшие сутки по населенным пунктам левобережья было выпущено более ста снарядов, сообщают экстренные службы региона.

"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что больше всего снарядов было выпущено по селу Крынки – 14. 12 боеприпасов было обнаружено в Казачьих Лагерях, 11 "прилетело" в Алешки, девять – в Днепряны, семь – в Песчановку и шесть – в Подстепное.

"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное", – перечислено в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 октября ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на территорию Крыма. Было запущено 17 БПЛА, девять из них были сбиты, остальные перехвачены над акваторией Черного моря и территорией полуострова. Части сбитых беспилотников упали под Севастополем, ранен один мужчина, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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