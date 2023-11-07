В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонской области за сутки
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. За прошедшие сутки по населенным пунктам левобережья было выпущено более ста снарядов, сообщают экстренные службы региона.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что больше всего снарядов было выпущено по селу Крынки – 14. 12 боеприпасов было обнаружено в Казачьих Лагерях, 11 "прилетело" в Алешки, девять – в Днепряны, семь – в Песчановку и шесть – в Подстепное.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное", – перечислено в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 октября ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на территорию Крыма. Было запущено 17 БПЛА, девять из них были сбиты, остальные перехвачены над акваторией Черного моря и территорией полуострова. Части сбитых беспилотников упали под Севастополем, ранен один мужчина, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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