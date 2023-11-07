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Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме: действующих штормовых предупреждений нет. О этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-11-07T10:37
2023-11-07T10:35
керченская паромная переправа
морской транспорт
новости крыма
керчь
крым
ситуация на керченской переправе
росморречфлот
краснодарский край
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По данным Росморречфлота, с 17 июля по Керченской переправе паромами перевезено 184 664 пассажира, а также 58 366 автомобилей.С начала работы переправы, с 9 октября 2022 года по 7 ноября 2023, год через пролив в обе стороны перевезено 385 721 пассажир и 220 369 грузовиков. Всего паромы выполнили 6 453 рейса.По информации Минтранса Крыма, за прошедшие сутки на утро 7 ноября из порта Крым в порт Кавказ было выполнено 16 рейсов. Всего перевезено 697 пассажиров, а также 572 единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов.В Росморречфлоте уточняют, что через Керченскую переправу в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также через нее следуют рейсовые автобусы с пассажирами.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы. Через Крымский мост разрешено движение транспорта общим весом до 3,5 тонн. Движение осуществляется по всем четырем полосам с обязательным прохождением процедуры досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту утром во вторникЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочноДорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути
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Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме

Керченская паромная переправа во вторник утром: штормовых предупреждений нет

10:37 07.11.2023
 
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Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме: действующих штормовых предупреждений нет. О этом сообщили в Росморречфлоте.
Обстановка на Керченской переправе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 ноября ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек. Без осадков, видимость хорошая. Высота волн 10-60 см. Температура воздуха +17...+19 градусов. Температура воды в море +16...+17°С", – говорится в сообщении.

По данным Росморречфлота, с 17 июля по Керченской переправе паромами перевезено 184 664 пассажира, а также 58 366 автомобилей.
С начала работы переправы, с 9 октября 2022 года по 7 ноября 2023, год через пролив в обе стороны перевезено 385 721 пассажир и 220 369 грузовиков. Всего паромы выполнили 6 453 рейса.
По информации Минтранса Крыма, за прошедшие сутки на утро 7 ноября из порта Крым в порт Кавказ было выполнено 16 рейсов. Всего перевезено 697 пассажиров, а также 572 единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов.
В Росморречфлоте уточняют, что через Керченскую переправу в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также через нее следуют рейсовые автобусы с пассажирами.
Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы. Через Крымский мост разрешено движение транспорта общим весом до 3,5 тонн. Движение осуществляется по всем четырем полосам с обязательным прохождением процедуры досмотра.
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