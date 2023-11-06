https://crimea.ria.ru/20231106/chey-organizm-naibolee-vospriimchiv-k-diabetu--endokrinolog-1125600203.html

Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог

Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог

После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T08:45

2023-11-06T08:45

2023-11-06T08:45

здоровье

коронавирус в крыму

сахарный диабет

здравоохранение в россии

общество

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110154/33/1101543333_0:0:2574:1448_1920x0_80_0_0_5d0fce204eaea6df940b42ae9fab4beb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала россиян вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.Специалист рассказала, что после пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с нарушением усвоения глюкозы. Ослабленный после перенесенного заболевания иммунитет становится более восприимчивым к развитию диабета.Врач отметила, что на сегодняшний день единственной концепцией профилактики таких осложнений остается иммунизация населения с помощью специфических вакцин.Кроме того, риск развития сахарного диабета существует у младенцев при вскармливании коровьим молоком, а также чрезмерном употреблении глюкозы, глютена и сои в детстве.Ранее эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар.

https://crimea.ria.ru/20221121/sakharnyy-diabet-kto-v-gruppe-riska-1125391198.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, коронавирус в крыму, сахарный диабет, здравоохранение в россии, общество, мнения