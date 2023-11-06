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Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T08:45
2023-11-06T08:45
здоровье
коронавирус в крыму
сахарный диабет
здравоохранение в россии
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала россиян вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.Специалист рассказала, что после пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с нарушением усвоения глюкозы. Ослабленный после перенесенного заболевания иммунитет становится более восприимчивым к развитию диабета.Врач отметила, что на сегодняшний день единственной концепцией профилактики таких осложнений остается иммунизация населения с помощью специфических вакцин.Кроме того, риск развития сахарного диабета существует у младенцев при вскармливании коровьим молоком, а также чрезмерном употреблении глюкозы, глютена и сои в детстве.Ранее эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар.
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здоровье, коронавирус в крыму, сахарный диабет, здравоохранение в россии, общество, мнения
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог

Эндокринолог Котешникова: переболевшие ковидом пациенты в группе риска по развитию диабета

08:45 06.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр диагностики и лечения диабета
Центр диагностики и лечения диабета - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала россиян вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.
Специалист рассказала, что после пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с нарушением усвоения глюкозы. Ослабленный после перенесенного заболевания иммунитет становится более восприимчивым к развитию диабета.
Врач отметила, что на сегодняшний день единственной концепцией профилактики таких осложнений остается иммунизация населения с помощью специфических вакцин.

"После ковида мы видим увеличение числа пациентов с сахарным диабетом. Этот вариант даже называют "ковидным", хотя это официально не узаконено. Это говорит о том, что увеличивается число людей с сахарным диабетом после перенесения ковида. Поэтому однозначно – прививки нужно ставить", – подчеркнула Котешникова в интервью радио "Говорит Москва".

Кроме того, риск развития сахарного диабета существует у младенцев при вскармливании коровьим молоком, а также чрезмерном употреблении глюкозы, глютена и сои в детстве.
Ранее эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар.
Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 08:24Радио "Спутник в Крыму"
Сахарный диабет: кто в группе риска
 
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