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Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T08:45
2023-11-06T08:45
2023-11-06T08:45
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сахарный диабет
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала россиян вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.Специалист рассказала, что после пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с нарушением усвоения глюкозы. Ослабленный после перенесенного заболевания иммунитет становится более восприимчивым к развитию диабета.Врач отметила, что на сегодняшний день единственной концепцией профилактики таких осложнений остается иммунизация населения с помощью специфических вакцин.Кроме того, риск развития сахарного диабета существует у младенцев при вскармливании коровьим молоком, а также чрезмерном употреблении глюкозы, глютена и сои в детстве.Ранее эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар.
https://crimea.ria.ru/20221121/sakharnyy-diabet-kto-v-gruppe-riska-1125391198.html
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здоровье, коронавирус в крыму, сахарный диабет, здравоохранение в россии, общество, мнения
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Эндокринолог Котешникова: переболевшие ковидом пациенты в группе риска по развитию диабета
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала россиян вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.
Специалист рассказала, что после пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с нарушением усвоения глюкозы. Ослабленный после перенесенного заболевания иммунитет становится более восприимчивым к развитию диабета.
Врач отметила, что на сегодняшний день единственной концепцией профилактики таких осложнений остается иммунизация населения с помощью специфических вакцин.
"После ковида мы видим увеличение числа пациентов с сахарным диабетом. Этот вариант даже называют "ковидным", хотя это официально не узаконено. Это говорит о том, что увеличивается число людей с сахарным диабетом после перенесения ковида. Поэтому однозначно – прививки нужно ставить", – подчеркнула Котешникова в интервью радио "Говорит Москва".
Кроме того, риск развития сахарного диабета существует у младенцев при вскармливании коровьим молоком, а также чрезмерном употреблении глюкозы, глютена и сои в детстве.