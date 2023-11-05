https://crimea.ria.ru/20231105/ocheredi-na-krymskom-mostu-situatsiya-na-vecher-voskresenya-1132593975.html

Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья

Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья

В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту, по состоянию на 149.00 воскресенья, стоят 135 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T19:19

2023-11-05T19:19

2023-11-05T19:20

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

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транспорт

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту, по состоянию на 149.00 воскресенья, стоят 135 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вводили ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив, запрет действовал более двух часов.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, тамань, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма