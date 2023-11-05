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Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья
Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья
В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту, по состоянию на 149.00 воскресенья, стоят 135 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T19:19
2023-11-05T19:19
2023-11-05T19:20
крымский мост
керченский пролив
керчь
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тамань
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту, по состоянию на 149.00 воскресенья, стоят 135 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вводили ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив, запрет действовал более двух часов.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, тамань, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма
Очереди на Крымском мосту: ситуация на вечер воскресенья
На Крымском мосту в очереди стоят 135 автомобилей
19:19 05.11.2023 (обновлено: 19:20 05.11.2023)