https://crimea.ria.ru/20231103/putin-protivnik-na-ukraine--bolshoy-spetsialist-v-khudozhestvennom-sviste-1132555814.html

Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте

Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте

Президент России Владимир Путин назвал противника ВС РФ в украинском конфликте "большим специалистом по художественному свисту". РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T17:24

2023-11-03T17:24

2023-11-03T17:24

владимир путин (политик)

россия

петр лундстрем

общество

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противника ВС РФ в украинском конфликте "большим специалистом по художественному свисту".В пятницу в рамках форума "Сообщество" глава государства встретился с новым составом Общественной палаты России. В ходе встречи Путин пообщался со скрипачом-виртуозом Петром Лундстремом. Музыкант, в частности, рассказал о своих выступлениях в новых регионах России и зоне специальной военной операции, в том числе перед российскими военнослужащими.Президент поинтересовался, с каким репертуаром Лундстрем выступает перед бойцами."В основном Бах, Паганини. А если говорить про военные песни, то я еще владею художественным свистом. Очень нравится", – музыкант.Петр Лундстрем – российский музыкант, директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, лауреат международных конкурсов. Член Общественной палаты Российской Федерации. В VIII составе ОП РФ ведет деятельность по направлению "защита культурного суверенитета РФ".В апреле 2022 года совместно с Алексеем Поддубным (Джанго) дал первый концерт в еще неосвобожденном Мариуполе. Всего с начала СВО дал более 100 концертов в зоне боевых действий, на передовой, а также в городах всех четырех новых субъектов Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВОМузыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войнеСкрипач-виртуоз Петр Лундстрем: для солдат всегда играю Баха

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, петр лундстрем, общество, культура