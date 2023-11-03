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Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте
Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте
Президент России Владимир Путин назвал противника ВС РФ в украинском конфликте "большим специалистом по художественному свисту". РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T17:24
2023-11-03T17:24
владимир путин (политик)
россия
петр лундстрем
общество
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противника ВС РФ в украинском конфликте "большим специалистом по художественному свисту".В пятницу в рамках форума "Сообщество" глава государства встретился с новым составом Общественной палаты России. В ходе встречи Путин пообщался со скрипачом-виртуозом Петром Лундстремом. Музыкант, в частности, рассказал о своих выступлениях в новых регионах России и зоне специальной военной операции, в том числе перед российскими военнослужащими.Президент поинтересовался, с каким репертуаром Лундстрем выступает перед бойцами."В основном Бах, Паганини. А если говорить про военные песни, то я еще владею художественным свистом. Очень нравится", – музыкант.Петр Лундстрем – российский музыкант, директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, лауреат международных конкурсов. Член Общественной палаты Российской Федерации. В VIII составе ОП РФ ведет деятельность по направлению "защита культурного суверенитета РФ".В апреле 2022 года совместно с Алексеем Поддубным (Джанго) дал первый концерт в еще неосвобожденном Мариуполе. Всего с начала СВО дал более 100 концертов в зоне боевых действий, на передовой, а также в городах всех четырех новых субъектов Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВОМузыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войнеСкрипач-виртуоз Петр Лундстрем: для солдат всегда играю Баха
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владимир путин (политик), россия, петр лундстрем, общество, культура
Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте

Путин: наш противник в украинском конфликте – большой специалист по художественному свисту

17:24 03.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ. Путин
В. Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противника ВС РФ в украинском конфликте "большим специалистом по художественному свисту".
В пятницу в рамках форума "Сообщество" глава государства встретился с новым составом Общественной палаты России. В ходе встречи Путин пообщался со скрипачом-виртуозом Петром Лундстремом. Музыкант, в частности, рассказал о своих выступлениях в новых регионах России и зоне специальной военной операции, в том числе перед российскими военнослужащими.
Президент поинтересовался, с каким репертуаром Лундстрем выступает перед бойцами.
"В основном Бах, Паганини. А если говорить про военные песни, то я еще владею художественным свистом. Очень нравится", – музыкант.

"Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта. Они большие специалисты по художественному свисту", – пошутил российский лидер.

Петр Лундстрем – российский музыкант, директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, лауреат международных конкурсов. Член Общественной палаты Российской Федерации. В VIII составе ОП РФ ведет деятельность по направлению "защита культурного суверенитета РФ".
В апреле 2022 года совместно с Алексеем Поддубным (Джанго) дал первый концерт в еще неосвобожденном Мариуполе. Всего с начала СВО дал более 100 концертов в зоне боевых действий, на передовой, а также в городах всех четырех новых субъектов Российской Федерации.
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Владимир Путин (политик)РоссияПетр ЛундстремОбществоКультура
 
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