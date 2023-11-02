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В США сбили межконтинентальную ракету Minuteman III из-за "аномалии"
В США сбили межконтинентальную ракету Minuteman III из-за "аномалии" - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В США сбили межконтинентальную ракету Minuteman III из-за "аномалии"
Военно-воздушные силы США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III во время испытания из-за обнаружения "аномалии" после запуска. Об этом РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T09:08
2023-11-02T09:08
2023-11-02T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Военно-воздушные силы США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III во время испытания из-за обнаружения "аномалии" после запуска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС США.Как сообщает ведомство, испытательный запуск производили с калифорнийской базы Ванденберг американских Космических сил, в итоге ракета уничтожена над Тихим океаном.Причины инцидента установит специальная комиссия. Сообщается, что пуск, несмотря на неудачу, обеспечил военных данными для поддержания боеготовности межконтинентальных баллистических ракет.Ранее Штаты проводили испытательный пуск Minuteman III в начале сентября. Утверждалось, что он носил рутинный характер и был призван продемонстрировать "надежность и эффективность" ядерного потенциала США.Читайте также на РИА Новости Крым:США провели испытания на ядерном полигонеРоссия на учениях отработала ответный массированный ядерный ударЛавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
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сша, в мире, армия и флот, новости, политика
В США сбили межконтинентальную ракету Minuteman III из-за "аномалии"
ВВС США: ракета Minuteman III уничтожена над Тихим океаном из-за неполадок при испытании
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Военно-воздушные силы США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III во время испытания из-за обнаружения "аномалии" после запуска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС США.
Как сообщает ведомство, испытательный запуск производили с калифорнийской базы Ванденберг американских Космических сил, в итоге ракета уничтожена над Тихим океаном.
"(Подразделение) Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", - цитирует ресурс заявление американских военных.
Причины инцидента установит специальная комиссия. Сообщается, что пуск, несмотря на неудачу, обеспечил военных данными для поддержания боеготовности межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее Штаты проводили испытательный пуск Minuteman III в начале сентября. Утверждалось, что он носил рутинный характер и был призван продемонстрировать "надежность и эффективность" ядерного потенциала США.
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