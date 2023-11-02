https://crimea.ria.ru/20231102/muzhchina-upal-so-smotrovoy-ploschadki-na-ay-petri-1132529442.html

Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри

Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри

Мужчина упал со смотровой площадки в районе Серебряной беседки, расположенной вблизи автодороги Ялта – Бахчисарай. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T18:49

2023-11-02T18:49

2023-11-02T18:49

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина упал со смотровой площадки в районе Серебряной беседки, расположенной вблизи автодороги Ялта – Бахчисарай. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". На место немедленно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники скорой медицинской помощи.К пострадавшему пришлось спускаться при помощи альпинистского снаряжения. Ему была оказана первая доврачебная помощь: наложена повязка на голову и зафиксирован шейный отдел при помощи шины. После этого мужчину эвакуировали на специальных носилках к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.Ранее сообщалось, что в Феодосии турист сорвался со скального обрыва в Лисьей бухте. Ему также понадобилась помощь спасателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в БахчисараеДве поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчинЖенщина сорвалась с обрыва в Севастополе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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