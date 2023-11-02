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Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри
Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри
Мужчина упал со смотровой площадки в районе Серебряной беседки, расположенной вблизи автодороги Ялта – Бахчисарай. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T18:49
2023-11-02T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина упал со смотровой площадки в районе Серебряной беседки, расположенной вблизи автодороги Ялта – Бахчисарай. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". На место немедленно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники скорой медицинской помощи.К пострадавшему пришлось спускаться при помощи альпинистского снаряжения. Ему была оказана первая доврачебная помощь: наложена повязка на голову и зафиксирован шейный отдел при помощи шины. После этого мужчину эвакуировали на специальных носилках к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.Ранее сообщалось, что в Феодосии турист сорвался со скального обрыва в Лисьей бухте. Ему также понадобилась помощь спасателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в БахчисараеДве поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчинЖенщина сорвалась с обрыва в Севастополе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, ай-петри, новости крыма, крым, "крым-спас", мчс крыма, скорая помощь
Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри

Мужчина упал со смотровой площадки в районе Серебряной беседки на Ай-Петри

18:49 02.11.2023
 
© МЧС Республики КрымМужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри
Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина упал со смотровой площадки в районе Серебряной беседки, расположенной вблизи автодороги Ялта – Бахчисарай. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

"Мужчина совершил падение и скатился вниз по крутому скальному осыпному склону с высоты 20 метров, получив травмы различной степени тяжести", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". На место немедленно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники скорой медицинской помощи.
К пострадавшему пришлось спускаться при помощи альпинистского снаряжения. Ему была оказана первая доврачебная помощь: наложена повязка на голову и зафиксирован шейный отдел при помощи шины. После этого мужчину эвакуировали на специальных носилках к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Ранее сообщалось, что в Феодосии турист сорвался со скального обрыва в Лисьей бухте. Ему также понадобилась помощь спасателей.
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