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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T00:01
2023-11-02T00:01
2023-11-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +15, днем +17...+19 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231101/livni-grozy-i-shkval-dvizhutsya-na-krym--obyavleno-shtormovoe-1132479558.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В Крыму в четверг неустойчивый характер погоды, дожди
CИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до 16, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +15, днем +17...+19 градусов.