https://crimea.ria.ru/20231102/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1132433485.html

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T00:01

2023-11-02T00:01

2023-11-02T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +15, днем +17...+19 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231101/livni-grozy-i-shkval-dvizhutsya-na-krym--obyavleno-shtormovoe-1132479558.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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