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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T00:01
2023-11-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +15, днем +17...+19 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231101/livni-grozy-i-shkval-dvizhutsya-na-krym--obyavleno-shtormovoe-1132479558.html
симферополь
севастополь
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В Крыму в четверг неустойчивый характер погоды, дожди

00:01 02.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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CИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до 16, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +15, днем +17...+19 градусов.
Гроза - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 12:21
Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:09Главные новости Крыма: 1 ноября
22:46Главное за день: 1 ноября
22:25В Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину
22:11ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
21:45В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
21:38Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
21:28Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
21:16Ночь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатно
20:46В Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника
20:33В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный
20:17С курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости Крым
20:11К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали
19:50В Сочи открылись зимние пляжи
19:31Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу
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