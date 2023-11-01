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Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Где в Крыму до вечера не будет воды
Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Где в Крыму до вечера не будет воды
В среду в шести муниципалитетах Крыма отключат водоснабжение в связи с устранением аварий на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В среду в шести муниципалитетах Крыма отключат водоснабжение в связи с устранением аварий на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".В Симферопольском районе до 13:00 не будет воды в селах Мирное, Каштановое, Партизанское.Отключения коснутся и жителей Джанкоя. До полудня воды не будет по адресам: ул. Суворова, ул. Гагарина, ул. Кутузова. До 17:00 – у абонентов по улицам Проезжая, Северная и на переулке Элеваторный, а также в селах Прямое, Некрасово, Ульяновка Джанкойского района.В Евпатории до 20:00 останутся жители улицы Чапаева, 55. В Керчи – улиц Вокзальное шоссе, Нижне-Садовая, Верхне-Садовая, район 450-й квартал, а также на прилегающие улицы и переулки.Для жителей организуют подвоз питьевой воды.В Саках до 15:00 без воды остались улицы Прохорова, 33 – 37; Октябрьская, Вокзальная Привокзальная.В Феодосии до 16:00 отключения на Куйбышева, Победы и пер. Конечный.Читайте также на РИА Новости Крым:Как осенняя засуха в Крыму повлияет на урожайГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны КрымаЧто с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей
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96
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Где в Крыму до вечера не будет воды

Без воды из-за устранения аварий на сетях в среду остались жители шести районов Крыма

09:21 01.11.2023 (обновлено: 09:39 01.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В среду в шести муниципалитетах Крыма отключат водоснабжение в связи с устранением аварий на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
В Симферопольском районе до 13:00 не будет воды в селах Мирное, Каштановое, Партизанское.
Отключения коснутся и жителей Джанкоя. До полудня воды не будет по адресам: ул. Суворова, ул. Гагарина, ул. Кутузова. До 17:00 – у абонентов по улицам Проезжая, Северная и на переулке Элеваторный, а также в селах Прямое, Некрасово, Ульяновка Джанкойского района.
В Евпатории до 20:00 останутся жители улицы Чапаева, 55. В Керчи – улиц Вокзальное шоссе, Нижне-Садовая, Верхне-Садовая, район 450-й квартал, а также на прилегающие улицы и переулки.
Для жителей организуют подвоз питьевой воды.
В Саках до 15:00 без воды остались улицы Прохорова, 33 – 37; Октябрьская, Вокзальная Привокзальная.
В Феодосии до 16:00 отключения на Куйбышева, Победы и пер. Конечный.
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