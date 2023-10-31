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Взрыв прогремел на военном заводе в Пермском крае
Взрыв прогремел на военном заводе в Пермском крае - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Взрыв прогремел на военном заводе в Пермском крае
На производящем взрывчатку военно-промышленном заводе "Урал" в Соликамске произошел взрыв, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление МЧС по... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T14:02
2023-10-31T14:02
2023-10-31T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На производящем взрывчатку военно-промышленном заводе "Урал" в Соликамске произошел взрыв, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Пермскому краю.Днем во вторник местные жители стали размещать сообщения в социальных сетях о ЧП на предприятии. По их словам, слышался сильный взрыв. Жители домов и в центре города, и в отдаленных районах почувствовали вибрацию от ударной волны.По данным МЧС, сообщение о ЧП на территории завода поступило в дежурную часть в 13:25. К месту вызова направили 44 человека и 11 единиц техники.Как уточнили в краевом министерстве безопасности, в одном из цехов взрывом выбило окна и двери.Завод "Урал" в Соликамске – одно из крупнейших военно-промышленных предприятий России, входит в состав госкорпорации Ростех. Завод изготовляет порох для снаряжения минометных выстрелов, пороховые заряды для катапультных кресел всех типов современных военных самолетов, заряды для некоторых видов управляемых и неуправляемых ракет, противотанковых гранатометов и РСЗО.Также предприятие производит гражданскую продукцию: лакокрасочные материалы, элементы для фейерверков, заряды для противоградовых ракет, спецодежду, заряды для генераторов давления и сейсмозаряды для нефтяников.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, россия, пермский край, соликамск, ростех
Взрыв прогремел на военном заводе в Пермском крае
В Соликамске на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв
14:02 31.10.2023 (обновлено: 15:04 31.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На производящем взрывчатку военно-промышленном заводе "Урал" в Соликамске произошел взрыв, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Пермскому краю.
Днем во вторник местные жители стали размещать сообщения в социальных сетях о ЧП на предприятии. По их словам, слышался сильный взрыв. Жители домов и в центре города, и в отдаленных районах почувствовали вибрацию от ударной волны.
По данным МЧС, сообщение о ЧП на территории завода поступило в дежурную часть в 13:25. К месту вызова направили 44 человека и 11 единиц техники.
"По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО "Соликамский завод "Урал" произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Как уточнили в краевом министерстве безопасности, в одном из цехов взрывом выбило окна и двери.
"Цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет. Инцидент на производственный процесс предприятия не повлиял", – добавили в ведомстве.
Завод "Урал" в Соликамске – одно из крупнейших военно-промышленных предприятий России, входит в состав госкорпорации Ростех. Завод изготовляет порох для снаряжения минометных выстрелов, пороховые заряды для катапультных кресел всех типов современных военных самолетов, заряды для некоторых видов управляемых и неуправляемых ракет, противотанковых гранатометов и РСЗО.
Также предприятие производит гражданскую продукцию: лакокрасочные материалы, элементы для фейерверков, заряды для противоградовых ракет, спецодежду, заряды для генераторов давления и сейсмозаряды для нефтяников.