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Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани 42 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T20:02
2023-10-29T20:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани 42 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье в 11:35 Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого транспортный переход был полностью открыт для движения автотранспорта.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России. – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231027/v-kurortnoy-olenevke-rekonstruiruyut-dorogi-za-650-mln-1132371006.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

Крымский мост: в воскресенье вечером со стороны Тамани очередь из 42 машин

20:02 29.10.2023 (обновлено: 20:04 29.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани 42 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 20:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 42 транспортных средства", – говорится в сообщении.

В воскресенье в 11:35 Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого транспортный переход был полностью открыт для движения автотранспорта.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России. – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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