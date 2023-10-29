https://crimea.ria.ru/20231029/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-voskresene-1132399929.html

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани 42 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T20:02

2023-10-29T20:02

2023-10-29T20:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани 42 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье в 11:35 Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого транспортный переход был полностью открыт для движения автотранспорта.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России. – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231027/v-kurortnoy-olenevke-rekonstruiruyut-dorogi-za-650-mln-1132371006.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край