https://crimea.ria.ru/20231029/khabib-v-krymu-nazval-sebya-russkim-narodnym-parnem-i-patriotom-1132384640.html

Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом

Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом

Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T07:03

2023-10-29T07:03

2023-10-29T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крыма. Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в Крыму высказал известный российский певец Хабиб.Ранее сообщалось, что в Судаке на территорию Академии творческих индустрий "Меганом" исполнитель популярного хита "Ягода-малинка" приехал на "Зеленый фестиваль", в рамках которого посадил кипарис пирамидальный. И пообещал фанатам, что в Крым теперь будет наведываться чаще – проверять, как растет его дерево, и хорошо ли о нем заботятся.По его словам, самое главное - быть всегда душой со своей Родиной. Быть патриотом в душе."А песни? И можно просто радовать людей своим творчеством", - сказал певец.На вопрос о том, какое место в Крыму его самое любимое, Хабиб ответил - Ялта. И объяснил: "Здесь, в Крыму, везде хорошая природа, но там, в Ялте, особенно много кипарисов и море мне там нравится - чистое и красивое".Читайте также на РИА Новости Крым:Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперацииАктер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, искусство , таврида.арт, ялта, общество, новости крыма, хабиб, музыка