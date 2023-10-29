Рейтинг@Mail.ru
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231029/khabib-v-krymu-nazval-sebya-russkim-narodnym-parnem-i-patriotom-1132384640.html
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом
Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T07:03
2023-10-29T07:03
крым
культура
искусство
таврида.арт
ялта
общество
новости крыма
хабиб
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1c/1132386246_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_024f9ebb25393dea576c62a3a610710e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крыма. Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в Крыму высказал известный российский певец Хабиб.Ранее сообщалось, что в Судаке на территорию Академии творческих индустрий "Меганом" исполнитель популярного хита "Ягода-малинка" приехал на "Зеленый фестиваль", в рамках которого посадил кипарис пирамидальный. И пообещал фанатам, что в Крым теперь будет наведываться чаще – проверять, как растет его дерево, и хорошо ли о нем заботятся.По его словам, самое главное - быть всегда душой со своей Родиной. Быть патриотом в душе."А песни? И можно просто радовать людей своим творчеством", - сказал певец.На вопрос о том, какое место в Крыму его самое любимое, Хабиб ответил - Ялта. И объяснил: "Здесь, в Крыму, везде хорошая природа, но там, в Ялте, особенно много кипарисов и море мне там нравится - чистое и красивое".Читайте также на РИА Новости Крым:Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперацииАктер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1c/1132386246_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1026bc32c27e0505c5f28d4131f25fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, культура, искусство , таврида.арт, ялта, общество, новости крыма, хабиб, музыка
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом

Хабиб: всегда душой быть со своей Родиной – это и есть патриотизм

07:03 29.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Хабиб
Певец Хабиб - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крыма. Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в Крыму высказал известный российский певец Хабиб.
Ранее сообщалось, что в Судаке на территорию Академии творческих индустрий "Меганом" исполнитель популярного хита "Ягода-малинка" приехал на "Зеленый фестиваль", в рамках которого посадил кипарис пирамидальный. И пообещал фанатам, что в Крым теперь будет наведываться чаще – проверять, как растет его дерево, и хорошо ли о нем заботятся.

"Артист сам выбирает свой путь и то, по какому творческому пути ему идти. Но в любом случае, даже если ты не поешь патриотические песни, в душе ты все равно можешь быть патриотом своей страны. По умолчанию. Вот я не пою патриотичные песни… хотя почему?! "Ягода-малинка" – это русская народная тема уже. Хотя я татарин. Но, получается, что я русский народный парень", - признался Хабиб, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

По его словам, самое главное - быть всегда душой со своей Родиной. Быть патриотом в душе.
"А песни? И можно просто радовать людей своим творчеством", - сказал певец.
На вопрос о том, какое место в Крыму его самое любимое, Хабиб ответил - Ялта. И объяснил: "Здесь, в Крыму, везде хорошая природа, но там, в Ялте, особенно много кипарисов и море мне там нравится - чистое и красивое".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации
"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
 
КрымКультураИскусствоТаврида.АРТЯлтаОбществоНовости КрымаХабибМузыка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды
07:03Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом
05:51Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 октября
23:33Более 10 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Севастополе
23:10В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей
21:06Главное за день: 28 октября
20:47Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана
20:21Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой
19:59"Зеленый фестиваль": в Судаке посадили миндаль РИА Новости Крым
19:36Инфляция в России: что будет с ценами в ближайшие годы
19:01В Крыму начался сбор пекинской капусты
18:46Дети в Газе такие же, как на Украине: Эрдоган обвинил Запад в двуличии
18:13Массовая стрельба в США и новые фантазии Киева: топ новостей недели
17:59ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине
17:41Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков
17:16Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы
16:57Израиль заявил о начале новой фазы военных действий в Газе
16:39Следком занялся инцидентом на детской площадке в Севастополе
Лента новостейМолния