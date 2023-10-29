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Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом
Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T07:03
2023-10-29T07:03
2023-10-29T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крыма. Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в Крыму высказал известный российский певец Хабиб.Ранее сообщалось, что в Судаке на территорию Академии творческих индустрий "Меганом" исполнитель популярного хита "Ягода-малинка" приехал на "Зеленый фестиваль", в рамках которого посадил кипарис пирамидальный. И пообещал фанатам, что в Крым теперь будет наведываться чаще – проверять, как растет его дерево, и хорошо ли о нем заботятся.По его словам, самое главное - быть всегда душой со своей Родиной. Быть патриотом в душе."А песни? И можно просто радовать людей своим творчеством", - сказал певец.На вопрос о том, какое место в Крыму его самое любимое, Хабиб ответил - Ялта. И объяснил: "Здесь, в Крыму, везде хорошая природа, но там, в Ялте, особенно много кипарисов и море мне там нравится - чистое и красивое".Читайте также на РИА Новости Крым:Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперацииАктер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
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крым, культура, искусство , таврида.арт, ялта, общество, новости крыма, хабиб, музыка
Хабиб в Крыму назвал себя русским народным парнем и патриотом
Хабиб: всегда душой быть со своей Родиной – это и есть патриотизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крыма. Артист может быть патриотом даже тогда, когда он не исполняет патриотических песен, потому что патриотизм – это то, что живет в душе. Такое мнение журналистам в Крыму высказал известный российский певец Хабиб.
Ранее сообщалось, что в Судаке на территорию Академии творческих индустрий "Меганом" исполнитель популярного хита "Ягода-малинка" приехал на "Зеленый фестиваль"
, в рамках которого посадил кипарис пирамидальный. И пообещал фанатам, что в Крым теперь будет наведываться чаще – проверять, как растет его дерево, и хорошо ли о нем заботятся.
"Артист сам выбирает свой путь и то, по какому творческому пути ему идти. Но в любом случае, даже если ты не поешь патриотические песни, в душе ты все равно можешь быть патриотом своей страны. По умолчанию. Вот я не пою патриотичные песни… хотя почему?! "Ягода-малинка" – это русская народная тема уже. Хотя я татарин. Но, получается, что я русский народный парень", - признался Хабиб, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
По его словам, самое главное - быть всегда душой со своей Родиной. Быть патриотом в душе.
"А песни? И можно просто радовать людей своим творчеством", - сказал певец.
На вопрос о том, какое место в Крыму его самое любимое, Хабиб ответил - Ялта. И объяснил: "Здесь, в Крыму, везде хорошая природа, но там, в Ялте, особенно много кипарисов и море мне там нравится - чистое и красивое".
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