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В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей
В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей - РИА Новости Крым, 28.10.2023
В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей
В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи, в том числе двоих детей, в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T23:10
2023-10-28T23:18
донецкая народная республика (днр)
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происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи, в том числе двоих детей, в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних.Сотрудники СК России и оперативные службы устанавливают причастных к совершению преступления.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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донецкая народная республика (днр), ск россии по днр, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, новости, убийство
В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей

В частном доме в Волновахе нашли тела 9 людей с огнестрельными ранениями – возбуждено дело

23:10 28.10.2023 (обновлено: 23:18 28.10.2023)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи, в том числе двоих детей, в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями", – сказано в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних.
Сотрудники СК России и оперативные службы устанавливают причастных к совершению преступления.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)СК России по ДНРСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОбществоНовостиУбийство
 
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