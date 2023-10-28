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В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей
В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей - РИА Новости Крым, 28.10.2023
В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей
В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи, в том числе двоих детей, в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T23:10
2023-10-28T23:10
2023-10-28T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В ДНР возбуждено уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи, в том числе двоих детей, в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних.Сотрудники СК России и оперативные службы устанавливают причастных к совершению преступления.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), ск россии по днр, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, новости, убийство
В Волновахе в частном доме расстреляли девять человек, в том числе детей
В частном доме в Волновахе нашли тела 9 людей с огнестрельными ранениями – возбуждено дело
23:10 28.10.2023 (обновлено: 23:18 28.10.2023)