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ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма
ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023
ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма
В библиотеки Крыма поступят 200 экземпляров восьмого тома научно-исторического проекта "История, рассказанная народом", изданного при поддержке ПСБ, сообщает... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T16:14
2023-10-27T16:14
промсвязьбанк (псб)
история
великая отечественная война
книги
библиотека им. франко в симферополе
симферополь
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В библиотеки Крыма поступят 200 экземпляров восьмого тома научно-исторического проекта "История, рассказанная народом", изданного при поддержке ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.Издание посвящено сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и содержит воспоминания сотрудников банка о судьбах своих родных, участвовавших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.В книгу объемом 618 страниц вошли 382 истории о боевых подвигах ветеранов. В ней собраны более тысячи фотографий и документов из семейных архивов. Над изданием коллектив ПСБ работал несколько лет.Первые партии книги уже переданы в Крымскую библиотеку для молодежи и Республиканскую универсальную научную библиотеку имени И.Я. Франко в Симферополе. Всего же банк передаст 200 изданий в библиотеки Крымского полуострова и города Севастополя."История, рассказанная народом" – многотомный научно-издательский проект, который реализуется с 2015 года. Он стал результатом многолетней работы сотен исследователей, которые собирали и обрабатывали архивные материалы из ранее неизвестных или недоступных источников. За годы работы партнерами проекта стали Российское историческое общество, Служба внешней разведки и Музей Победы. Кроме того, к проекту присоединились тысячи людей из разных регионов страны, пожелавших оставить для истории имена своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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промсвязьбанк (псб), история, великая отечественная война, книги, библиотека им. франко в симферополе, симферополь, севастополь, общество

ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма

16:14 27.10.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма
ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В библиотеки Крыма поступят 200 экземпляров восьмого тома научно-исторического проекта "История, рассказанная народом", изданного при поддержке ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Издание посвящено сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и содержит воспоминания сотрудников банка о судьбах своих родных, участвовавших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
В книгу объемом 618 страниц вошли 382 истории о боевых подвигах ветеранов. В ней собраны более тысячи фотографий и документов из семейных архивов. Над изданием коллектив ПСБ работал несколько лет.
Первые партии книги уже переданы в Крымскую библиотеку для молодежи и Республиканскую универсальную научную библиотеку имени И.Я. Франко в Симферополе. Всего же банк передаст 200 изданий в библиотеки Крымского полуострова и города Севастополя.
"Проект нашел живой отклик среди сотрудников ПСБ. Коллеги посчитали своим долгом увековечить память о родственниках-фронтовиках на страницах печатного издания. Знакомство с судьбами героев помогает нам, нашим детям, глубже осознать бесценность победы 1945 года, сохранить в душе искреннюю благодарность за мужество и стойкость советского народа. Книга предназначена для широкого круга читателей и будет способствовать патриотическому воспитанию новых поколений", – цитирует пресс-служба управляющую Крымским филиалом ПСБ Светлану Сидорову.
"История, рассказанная народом" – многотомный научно-издательский проект, который реализуется с 2015 года. Он стал результатом многолетней работы сотен исследователей, которые собирали и обрабатывали архивные материалы из ранее неизвестных или недоступных источников. За годы работы партнерами проекта стали Российское историческое общество, Служба внешней разведки и Музей Победы. Кроме того, к проекту присоединились тысячи людей из разных регионов страны, пожелавших оставить для истории имена своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
Промсвязьбанк (ПСБ)ИсторияВеликая Отечественная войнаКнигиБиблиотека им. Франко в СимферополеСимферопольСевастопольОбщество
 
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