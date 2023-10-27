https://crimea.ria.ru/20231027/psb-peredast-200-knig-o-vov-v-biblioteki-kryma-1132364163.html

ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма

ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2023

ПСБ передаст 200 книг о ВОВ в библиотеки Крыма

В библиотеки Крыма поступят 200 экземпляров восьмого тома научно-исторического проекта "История, рассказанная народом", изданного при поддержке ПСБ, сообщает... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T16:14

2023-10-27T16:14

2023-10-27T16:14

промсвязьбанк (псб)

история

великая отечественная война

книги

библиотека им. франко в симферополе

симферополь

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В библиотеки Крыма поступят 200 экземпляров восьмого тома научно-исторического проекта "История, рассказанная народом", изданного при поддержке ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.Издание посвящено сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и содержит воспоминания сотрудников банка о судьбах своих родных, участвовавших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.В книгу объемом 618 страниц вошли 382 истории о боевых подвигах ветеранов. В ней собраны более тысячи фотографий и документов из семейных архивов. Над изданием коллектив ПСБ работал несколько лет.Первые партии книги уже переданы в Крымскую библиотеку для молодежи и Республиканскую универсальную научную библиотеку имени И.Я. Франко в Симферополе. Всего же банк передаст 200 изданий в библиотеки Крымского полуострова и города Севастополя."История, рассказанная народом" – многотомный научно-издательский проект, который реализуется с 2015 года. Он стал результатом многолетней работы сотен исследователей, которые собирали и обрабатывали архивные материалы из ранее неизвестных или недоступных источников. За годы работы партнерами проекта стали Российское историческое общество, Служба внешней разведки и Музей Победы. Кроме того, к проекту присоединились тысячи людей из разных регионов страны, пожелавших оставить для истории имена своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

симферополь

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), история, великая отечественная война, книги, библиотека им. франко в симферополе, симферополь, севастополь, общество