https://crimea.ria.ru/20231026/v-sochi-bolshoe-skoplenie-spetstekhniki-chto-proiskhodit-1132328741.html
В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит
В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит
Жителей Сочи предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут с 8:00 до 13:00 26 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T10:25
2023-10-26T10:25
2023-10-26T10:25
сочи
общество
новости
учения
учения по гражданской обороне
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_0:54:1620:965_1920x0_80_0_0_dd7dc46de2cccec4f29819515368b726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Жителей Сочи предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут с 8:00 до 13:00 26 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Сочинские власти просят жителей и гостей города не волноваться и сохранять спокойствие.В Севастополе 25 октября проходила тренировка пожарных расчетов, в ходе которой использовались дымовые шашки. О возможном задымлении жителей предупредил губернатор Михаил Развожаев.Учения по гражданской обороне в городе проходили в начале октября, "с учетом современных рисков ЧС". В городской администрации предупреждали о больших скоплениях спецтехники в разных районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на учениях отработала ответный массированный ядерный ударМножественные взрывы в Севастополе связаны с учениями флота - РазвожаевСнова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_b2b53c1f71042c75aade60d5b3ab7044.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, общество, новости, учения, учения по гражданской обороне, краснодарский край
В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит
В Сочи пройдут учения по гражданской обороне – власти предупреждают о скоплениях техники