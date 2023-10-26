https://crimea.ria.ru/20231026/v-sochi-bolshoe-skoplenie-spetstekhniki-chto-proiskhodit-1132328741.html

В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит

В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит - РИА Новости Крым, 26.10.2023

В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит

Жителей Сочи предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут с 8:00 до 13:00 26 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T10:25

2023-10-26T10:25

2023-10-26T10:25

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учения по гражданской обороне

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Жителей Сочи предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут с 8:00 до 13:00 26 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Сочинские власти просят жителей и гостей города не волноваться и сохранять спокойствие.В Севастополе 25 октября проходила тренировка пожарных расчетов, в ходе которой использовались дымовые шашки. О возможном задымлении жителей предупредил губернатор Михаил Развожаев.Учения по гражданской обороне в городе проходили в начале октября, "с учетом современных рисков ЧС". В городской администрации предупреждали о больших скоплениях спецтехники в разных районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на учениях отработала ответный массированный ядерный ударМножественные взрывы в Севастополе связаны с учениями флота - РазвожаевСнова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, общество, новости, учения, учения по гражданской обороне, краснодарский край