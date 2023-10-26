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В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит
В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит
Жителей Сочи предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут с 8:00 до 13:00 26 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T10:25
2023-10-26T10:25
сочи
общество
новости
учения
учения по гражданской обороне
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Жителей Сочи предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут с 8:00 до 13:00 26 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Сочинские власти просят жителей и гостей города не волноваться и сохранять спокойствие.В Севастополе 25 октября проходила тренировка пожарных расчетов, в ходе которой использовались дымовые шашки. О возможном задымлении жителей предупредил губернатор Михаил Развожаев.Учения по гражданской обороне в городе проходили в начале октября, "с учетом современных рисков ЧС". В городской администрации предупреждали о больших скоплениях спецтехники в разных районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на учениях отработала ответный массированный ядерный ударМножественные взрывы в Севастополе связаны с учениями флота - РазвожаевСнова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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сочи, общество, новости, учения, учения по гражданской обороне, краснодарский край
В Сочи большое скопление спецтехники: что происходит

В Сочи пройдут учения по гражданской обороне – власти предупреждают о скоплениях техники

10:25 26.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Жителей Сочи предупредили об учениях по гражданской обороне, которые пройдут с 8:00 до 13:00 26 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.
"26 октября в период с 8 до 13 часов на территории МУП города Сочи "Водоканал" в Центральном районе пройдут учения по гражданской обороне. Во время них по дорогам будет двигаться транспортная техника оперативных служб курорта с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами", - говорится в сообщении.
Сочинские власти просят жителей и гостей города не волноваться и сохранять спокойствие.
В Севастополе 25 октября проходила тренировка пожарных расчетов, в ходе которой использовались дымовые шашки. О возможном задымлении жителей предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Учения по гражданской обороне в городе проходили в начале октября, "с учетом современных рисков ЧС". В городской администрации предупреждали о больших скоплениях спецтехники в разных районах.
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СочиОбществоНовостиУченияУчения по гражданской оборонеКраснодарский край
 
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