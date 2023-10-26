https://crimea.ria.ru/20231026/chast-simferopolya-v-chetverg-bez-vody---gde-esche-zhdat-otklyucheniy-1132327327.html

Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений

Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений

Часть Симферополя, Алушты и Джанкоя в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T10:03

2023-10-26T10:03

2023-10-26T10:16

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новости крыма

крым

симферополь

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жкх крыма и севастополя

отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Алушты и Джанкоя в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице до 15 часов без водоснабжения останутся улицы Чечеткина, Сельвинского, Солдатская, Судакская, Ефимовой, Добросмыслова, Яковлевой, Камыш-Бурунская, переулки Розовый, Лиственный, Красногорский.В Алуште до пяти часов вечера отключение по улицам Ялтинская, Виноградная и в Зеленом переулке.Жители улиц Титова, Транспортной, Луначарского в Джанкое также останутся в четверг без воды до 17.00. Кроме того, в течение дня отключение запланировано в феодосийском селе Ближнее по улицам Садовой, 1-й Октябрьской и Тополевой."Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды согласно поступающим заявкам", - пообещали на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как решают проблему с водой для Восточного Крыма - видеоДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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