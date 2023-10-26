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Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений
Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений
Часть Симферополя, Алушты и Джанкоя в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T10:03
2023-10-26T10:16
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крым
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алушта
жкх крыма и севастополя
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Алушты и Джанкоя в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в крымской столице до 15 часов без водоснабжения останутся улицы Чечеткина, Сельвинского, Солдатская, Судакская, Ефимовой, Добросмыслова, Яковлевой, Камыш-Бурунская, переулки Розовый, Лиственный, Красногорский.В Алуште до пяти часов вечера отключение по улицам Ялтинская, Виноградная и в Зеленом переулке.Жители улиц Титова, Транспортной, Луначарского в Джанкое также останутся в четверг без воды до 17.00. Кроме того, в течение дня отключение запланировано в феодосийском селе Ближнее по улицам Садовой, 1-й Октябрьской и Тополевой."Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды согласно поступающим заявкам", - пообещали на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как решают проблему с водой для Восточного Крыма - видеоДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Часть Симферополя в четверг без воды - где еще ждать отключений

"Вода Крыма": Симферополь, Алушта и Джанкой в четверг частично без воды

10:03 26.10.2023 (обновлено: 10:16 26.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЖенщина набирает воду в бутылки
Женщина набирает воду в бутылки - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя, Алушты и Джанкоя в четверг останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в крымской столице до 15 часов без водоснабжения останутся улицы Чечеткина, Сельвинского, Солдатская, Судакская, Ефимовой, Добросмыслова, Яковлевой, Камыш-Бурунская, переулки Розовый, Лиственный, Красногорский.
В Алуште до пяти часов вечера отключение по улицам Ялтинская, Виноградная и в Зеленом переулке.
Жители улиц Титова, Транспортной, Луначарского в Джанкое также останутся в четверг без воды до 17.00. Кроме того, в течение дня отключение запланировано в феодосийском селе Ближнее по улицам Садовой, 1-й Октябрьской и Тополевой.
"Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды согласно поступающим заявкам", - пообещали на предприятии.
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