https://crimea.ria.ru/20231025/tamozhennyy-konfiskat-na-summu-v-300-mln-rubley-peredan-na-nuzhdy-svo-1132319905.html

Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО

Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО

В Минобороны с начала года передано конфискованное имущество стоимостью более 300 миллионов рублей. Об этом доложил врио руководителя Федеральной таможенной... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-25T20:04

2023-10-25T20:04

2023-10-26T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны с начала года передано конфискованное имущество стоимостью более 300 миллионов рублей. Об этом доложил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов на совещании Владимира Путина с членами правительства.По словам Давыдова, также переданы 44 автомобиля и товар на сумму около 100 млн рублей общероссийскому народному фронту, социальным, медицинским и образовательным учреждениям.Доложил врио руководителя ФТС РФ и о работе в новых регионах РФ: о создании Донецкой и Луганской таможни, об образовании в составе Крымской таможни Запорожского и Херсонского таможенных постов. По его словам, "личный состав таможенных постов укомплектован, прошел обучение и приступил к выполнению поставленных задач".В целях обеспечения государственной безопасности, по словам Руслана Давыдова, задействованы 24 мобильных инспекционно-досмотровых комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:Перекрыт канал контрабанды военной продукции из КрымаТаможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионовРога в багаже: Крымская таможня передала в вуз изъятые на границе трофеи

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новости, таможня, россия, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир путин (политик), правительство россии, министерство обороны рф