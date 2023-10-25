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Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО
Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО
В Минобороны с начала года передано конфискованное имущество стоимостью более 300 миллионов рублей. Об этом доложил врио руководителя Федеральной таможенной... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-25T20:04
2023-10-25T20:04
2023-10-26T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны с начала года передано конфискованное имущество стоимостью более 300 миллионов рублей. Об этом доложил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов на совещании Владимира Путина с членами правительства.По словам Давыдова, также переданы 44 автомобиля и товар на сумму около 100 млн рублей общероссийскому народному фронту, социальным, медицинским и образовательным учреждениям.Доложил врио руководителя ФТС РФ и о работе в новых регионах РФ: о создании Донецкой и Луганской таможни, об образовании в составе Крымской таможни Запорожского и Херсонского таможенных постов. По его словам, "личный состав таможенных постов укомплектован, прошел обучение и приступил к выполнению поставленных задач".В целях обеспечения государственной безопасности, по словам Руслана Давыдова, задействованы 24 мобильных инспекционно-досмотровых комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:Перекрыт канал контрабанды военной продукции из КрымаТаможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионовРога в багаже: Крымская таможня передала в вуз изъятые на границе трофеи
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новости, таможня, россия, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир путин (политик), правительство россии, министерство обороны рф
Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО
Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан в Минобороны
20:04 25.10.2023 (обновлено: 08:20 26.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Минобороны с начала года передано конфискованное имущество стоимостью более 300 миллионов рублей. Об этом доложил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов на совещании Владимира Путина с членами правительства.
"Таможенные органы делают все необходимое для оказания содействия вооруженным силам РФ. Товары, поступающие для нужд СВО, оформляются незамедлительно. В упрощенном порядке выпущено более 7,5 тыс. тонн таких товаров", – сообщил врио руководителя ФТС РФ.
По словам Давыдова, также переданы 44 автомобиля и товар на сумму около 100 млн рублей общероссийскому народному фронту, социальным, медицинским и образовательным учреждениям.
Доложил врио руководителя ФТС РФ и о работе в новых регионах РФ: о создании Донецкой и Луганской таможни, об образовании в составе Крымской таможни Запорожского и Херсонского таможенных постов. По его словам, "личный состав таможенных постов укомплектован, прошел обучение и приступил к выполнению поставленных задач".
В целях обеспечения государственной безопасности, по словам Руслана Давыдова, задействованы 24 мобильных инспекционно-досмотровых комплекса.
"Совместно с ФСБ России организован контроль товаров и транспортных средств на административных границах с новыми субъектами РФ, в Крыму в районе Керченской паромной переправы, а также на Северном Кавказе. Выявлены более 39 тысяч запрещенных предметов, в том числе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества", – говорится в докладе врио руководителя Федеральной таможенной службы РФ.
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