https://crimea.ria.ru/20231023/132-udara-za-sutki-vsu-ne-prekraschayut-artilleriyskiy-terror-khersonschiny-1132259466.html
132 удара за сутки: ВСУ не прекращают артиллерийский террор Херсонщины
132 удара за сутки: ВСУ не прекращают артиллерийский террор Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.10.2023
132 удара за сутки: ВСУ не прекращают артиллерийский террор Херсонщины
ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за последние сутки украинские боевики более 130 раз били по мирным населенным... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T12:40
2023-10-23T12:40
2023-10-23T12:40
херсонская область
новости сво
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132057074_0:0:1033:581_1920x0_80_0_0_e3f5229dab899533f3f1f091ca5fa5a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за последние сутки украинские боевики более 130 раз били по мирным населенным пунктам региона, сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных службы, только за день мирные города и поселки неонацисты ВСУ обстреляли 107 раз, били из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в Великой Лепетихе – 24. По Сергеевке стреляли 14 раз, по Крынкам – 13, по Малой Лепетихе и Князе-Григоровке – по 12 раз. В Алешках – 10 прилетов, в Песчановке и Казачьих Лагерях – по восемь, в Днепрянах – шесть.Накануне украинские боевики выпустили по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области порядка 150 снарядов из ствольной артиллерии, при обстрелах были ранены двое мирных граждан. Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132057074_0:0:855:641_1920x0_80_0_0_0737c9035946c284f8a24304fe277bf3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
132 удара за сутки: ВСУ не прекращают артиллерийский террор Херсонщины
Экстренные службы: ВСУ выпустили еще 132 снаряда по левобережью Херсонщины