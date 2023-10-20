https://crimea.ria.ru/20231020/zelenskomu-nastalo-vremya-zamolchat-analitik--o-poslaniyakh-zapadnykh-smi--1132220458.html

Зеленскому настало время замолчать: аналитик о "посланиях" западных СМИ

Зеленскому настало время замолчать: аналитик о "посланиях" западных СМИ - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Зеленскому настало время замолчать: аналитик о "посланиях" западных СМИ

Анализ мировых СМИ, тренды которым задает Британия, говорит о том, что "Зеленскому настало время замолчать". Об Украине постепенно забывают, а вот... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T20:52

2023-10-20T20:52

2023-10-20T20:52

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ольга москаленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Анализ мировых СМИ, тренды которым задает Британия, говорит о том, что "Зеленскому настало время замолчать". Об Украине постепенно забывают, а вот палестино-израильский конфликт затянется. Такое мнение РИА Новости Крым высказала доцент кафедры "Теория и практика перевода" СевГУ, кандидат филологических наук Ольга Москаленко.Ситуация вокруг Украины и Палестины в западных СМИПо словам Москаленко, анализ мировых СМИ, в особенности западных – европейских и американских – показывает, что Украина ушла с первых полос, а палестино-израильский конфликт перетянул на себя все внимание, при этом аудиторию готовят к тому, что он затянется. Тренды западным СМИ задают директивы от британской разведки и определенного круга политиков США и Великобритании, отмечает Москаленко. Поэтому неудивительно, что в своих материалах журналисты, занимавшие вчера ту или иную сторону, способны очень быстро менять мнение в зависимости от того, какие вводные были даны сегодня."Очень многие британские СМИ сотрудничают с аналитическими центрами, которые напрямую организованы британской разведкой и пулом политиков, не занимающих сейчас официальные должности, но остающихся на позициях консультантов. Они задают эти тренды. Все эти "источники в правительстве", особенно в американской и британской прессе, говорят о том, что это источники непосредственно от силового блока", – пояснила она. Примечательно и то, что европейские национальные СМИ сегодня опираются в основном на ту информацию, которая выходит в британских и американских газетах, добавила Москаленко."Сами они сейчас бьют тревогу, говоря, что перестали анализировать, а просто перепечатывают, переводят только то, что публикуют англосаксы, соответственно – англосаксонский силовой блок. Это заметно очень сильно", – говорит эксперт. О чем и зачем пишут в западных СМИ о РоссииЧто касается России, в материалах западных СМИ она по-прежнему выступает в роли врага и сильного противника, говорит Москаленко. При этом виден посыл, что Запад якобы готов будет вернуться к сотрудничеству с Москвой, "но при другой власти, ориентированной на так называемые универсальные западные ценности". "Очень многие информационные ходы ставят цель максимально подорвать Россию изнутри", – рассказала эксперт. По мнению Москаленко, это только начало активизации большой информационной борьбы, которая набирает обороты в преддверии подготовки к выборам президента России в 2024 году.По ее словам, такие публикации будут больше ориентированы на внутреннюю западную аудиторию, которая должна поверить в необходимость "спасать Россию". "Это один из основных ходов в зарубежных изданиях, к этому надо быть готовыми", – заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире Зеленского отказались принять в Израиле

https://crimea.ria.ru/20220524/nazvany-ezhednevnye-raskhody-zapada-na-informatsionnuyu-voynu-protiv-rossii-1123323955.html

https://crimea.ria.ru/20231019/istrebiteli-britanii-v-chernom-more-v-vozdukh-podnyalis-rossiyskie-su-27-1132205448.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, великобритания, украина, россия, обострение ситуации в израиле, палестина, сми, информация, ольга москаленко