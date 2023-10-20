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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T19:13
2023-10-20T19:13
михаил развожаев
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новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20230922/signal-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole--chto-delat-pri-ugroze-1131600012.html
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Развожаев объявил отбой воздушной тревоги в Севастополе

19:13 20.10.2023
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Система оповещения МЧС
22 сентября, 14:13
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
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