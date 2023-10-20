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День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма
День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма - РИА Новости Крым, 20.10.2023
День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма
Единый день открытых дверей пройдет 21 октября в колледжах и техникумах Крыма. Главной площадкой мероприятия станет "Романовский колледж индустрии... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T13:32
2023-10-20T13:32
2023-10-20T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Единый день открытых дверей пройдет 21 октября в колледжах и техникумах Крыма. Главной площадкой мероприятия станет "Романовский колледж индустрии гостеприимства", на базе которого открыт образовательный кластер отрасли туризм и сфера услуг. Что в учебных заведениях полуострова подготовили для школьников и их родителей - рассказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук. Кроме кластера гостеприимства, на полуострове будет создан еще транспортный и морской. День открытых дверей проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и в нем участвуют не только образовательные организации, но и потенциальные работодатели. В Крыму он будет проходить с 10.00 до 13.00. В рамках масштабного профориентационного мероприятия запланированы встречи с родителями, мастер-классы, экскурсии на базы предприятий-участников кластера. Так, для участников мероприятия запланированы мастер-классы по изготовлению шоколада, датской слойки, круассанов. Школьники смогут попробовать себя также в роли бариста и приготовить кофе. Для девочек устроят презентацию такого направления, как флористика. Созданный своими руками осенний букет можно будет забрать домой.Еще один мастер-класс будет связан с графическим дизайном. Школьники смогут смоделировать значок профессионалитета и напечатать его на 3D принтере."Наша цель - поднять уровень подготовки кадров, обеспечить их качество не только под потребности работодателя, но и под потребности общества и ликвидацию дефицита кадров. С учетом стратегии развития республики до 2030 года, мы должны максимально наполнить кадровым потенциалом нашу индустрию гостеприимства", - заключила она. Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят? Названа самая востребованная профессияКадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму
День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма
В колледжах и техникумах Крыма 21 октября пройдет день открытых дверей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Единый день открытых дверей пройдет 21 октября в колледжах и техникумах Крыма. Главной площадкой мероприятия станет "Романовский колледж индустрии гостеприимства", на базе которого открыт образовательный кластер отрасли туризм и сфера услуг. Что в учебных заведениях полуострова подготовили для школьников и их родителей - рассказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.
"В 2024 году в Крыму будет создано три таких кластера. В частности, кластер индустрии гостеприимства на базе нашего колледжа, куда входит еще три образовательные организации СПО: Евпаторийский техникум строительных технологий и общественного питания, Крымский колледж общественного питания и Симферопольский колледж сферы услуг и дизайна", - рассказала она в эфире радио "Спутник в Крыму".
Кроме кластера гостеприимства, на полуострове будет создан еще транспортный и морской.
День открытых дверей проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и в нем участвуют не только образовательные организации, но и потенциальные работодатели. В Крыму он будет проходить с 10.00 до 13.00. В рамках масштабного профориентационного мероприятия запланированы встречи с родителями, мастер-классы, экскурсии на базы предприятий-участников кластера.
"Мы планируем принять не менее 250 школьников. С Единым днем пройдет еще и федеральный проект "Билет в будущее". Также будут организованы мастер-классы, где дети смогут сделать что-то своими руками и выбрать направление, на которое им бы хотелось прийти в будущем", - пояснила Марина Пальчук.
Так, для участников мероприятия запланированы мастер-классы по изготовлению шоколада, датской слойки, круассанов. Школьники смогут попробовать себя также в роли бариста и приготовить кофе. Для девочек устроят презентацию такого направления, как флористика. Созданный своими руками осенний букет можно будет забрать домой.
Еще один мастер-класс будет связан с графическим дизайном. Школьники смогут смоделировать значок профессионалитета и напечатать его на 3D принтере.
"Наша цель - поднять уровень подготовки кадров, обеспечить их качество не только под потребности работодателя, но и под потребности общества и ликвидацию дефицита кадров. С учетом стратегии развития республики до 2030 года, мы должны максимально наполнить кадровым потенциалом нашу индустрию гостеприимства", - заключила она.
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