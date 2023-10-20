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День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма

День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма - РИА Новости Крым, 20.10.2023

День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма

Единый день открытых дверей пройдет 21 октября в колледжах и техникумах Крыма. Главной площадкой мероприятия станет "Романовский колледж индустрии... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T13:32

2023-10-20T13:32

2023-10-20T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Единый день открытых дверей пройдет 21 октября в колледжах и техникумах Крыма. Главной площадкой мероприятия станет "Романовский колледж индустрии гостеприимства", на базе которого открыт образовательный кластер отрасли туризм и сфера услуг. Что в учебных заведениях полуострова подготовили для школьников и их родителей - рассказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук. Кроме кластера гостеприимства, на полуострове будет создан еще транспортный и морской. День открытых дверей проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и в нем участвуют не только образовательные организации, но и потенциальные работодатели. В Крыму он будет проходить с 10.00 до 13.00. В рамках масштабного профориентационного мероприятия запланированы встречи с родителями, мастер-классы, экскурсии на базы предприятий-участников кластера. Так, для участников мероприятия запланированы мастер-классы по изготовлению шоколада, датской слойки, круассанов. Школьники смогут попробовать себя также в роли бариста и приготовить кофе. Для девочек устроят презентацию такого направления, как флористика. Созданный своими руками осенний букет можно будет забрать домой.Еще один мастер-класс будет связан с графическим дизайном. Школьники смогут смоделировать значок профессионалитета и напечатать его на 3D принтере."Наша цель - поднять уровень подготовки кадров, обеспечить их качество не только под потребности работодателя, но и под потребности общества и ликвидацию дефицита кадров. С учетом стратегии развития республики до 2030 года, мы должны максимально наполнить кадровым потенциалом нашу индустрию гостеприимства", - заключила она. Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят? Названа самая востребованная профессияКадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму