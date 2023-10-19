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Новым пресс-секретарем Минобороны Украины станет писатель-фантаст

Новым пресс-секретарем Минобороны Украины станет писатель-фантаст - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Новым пресс-секретарем Минобороны Украины станет писатель-фантаст

В Министерстве обороны Украины новое назначение. Пресс-секретарем, замминистра станет писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T23:14

2023-10-19T23:14

2023-10-19T23:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны Украины новое назначение. Пресс-секретарем, замминистра станет писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным СМИ Украины, Павлюк - журналист, продюсер, писатель и медиаменеджер. Также он является бывшим военнослужащим Главного управления разведки Украины. Весной 2023 года представлял телеканал Минобороны.Из-под пера Павлюка вышли книги: роман "Танец недоумка", психологический триллер "Я вижу, вас интересует тьма", "Обычные зомби. Как работает ложь", "Зомби 2. Промывка Мозгов" и другие.Ранее офис президента Украины думал над тем, чтобы вернуть на эту должность Анну Маляр. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на украинской издание New Voice. Будучи замминистра она в середине сентября заявила о взятии Украиной Андреевки в ДНР, которое не подтвердилось. Маляр объяснила это коммуникационным сбоем, но была уволена.Некоторое время на ее месте работала Наталья Калмыкова. РИА новости сообщало, что, по данным украинского издания, Калмыкова с информнаправлением не справляется и нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанинНовым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат РадыОтщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины

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украина, илларион павлюк, минобороны украины, новости, кадровые перестановки, в мире