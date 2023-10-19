https://crimea.ria.ru/20231019/novym-press-sekretarem-minoborony-ukrainy-stanet-pisatel-fantast-1132209047.html
Новым пресс-секретарем Минобороны Украины станет писатель-фантаст
Новым пресс-секретарем Минобороны Украины станет писатель-фантаст - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Новым пресс-секретарем Минобороны Украины станет писатель-фантаст
В Министерстве обороны Украины новое назначение. Пресс-секретарем, замминистра станет писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T23:14
2023-10-19T23:14
2023-10-19T23:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны Украины новое назначение. Пресс-секретарем, замминистра станет писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным СМИ Украины, Павлюк - журналист, продюсер, писатель и медиаменеджер. Также он является бывшим военнослужащим Главного управления разведки Украины. Весной 2023 года представлял телеканал Минобороны.Из-под пера Павлюка вышли книги: роман "Танец недоумка", психологический триллер "Я вижу, вас интересует тьма", "Обычные зомби. Как работает ложь", "Зомби 2. Промывка Мозгов" и другие.Ранее офис президента Украины думал над тем, чтобы вернуть на эту должность Анну Маляр. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на украинской издание New Voice. Будучи замминистра она в середине сентября заявила о взятии Украиной Андреевки в ДНР, которое не подтвердилось. Маляр объяснила это коммуникационным сбоем, но была уволена.Некоторое время на ее месте работала Наталья Калмыкова. РИА новости сообщало, что, по данным украинского издания, Калмыкова с информнаправлением не справляется и нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанинНовым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат РадыОтщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, илларион павлюк, минобороны украины, новости, кадровые перестановки, в мире
Новым пресс-секретарем Минобороны Украины станет писатель-фантаст
Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст Илларион Павлюк
23:14 19.10.2023 (обновлено: 23:19 19.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны Украины новое назначение. Пресс-секретарем, замминистра станет писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Новым начальником Управления прессы и информации Минобороны стал Илларион Павлюк. Он сменил Анну Маляр", - говорится в сообщении.
По данным СМИ Украины, Павлюк - журналист, продюсер, писатель и медиаменеджер. Также он является бывшим военнослужащим Главного управления разведки Украины. Весной 2023 года представлял телеканал Минобороны.
Из-под пера Павлюка вышли книги: роман "Танец недоумка", психологический триллер "Я вижу, вас интересует тьма", "Обычные зомби. Как работает ложь", "Зомби 2. Промывка Мозгов" и другие.
Ранее офис президента Украины думал над тем, чтобы вернуть на эту должность Анну Маляр. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на украинской издание New Voice. Будучи замминистра она в середине сентября заявила о взятии Украиной Андреевки в ДНР, которое не подтвердилось. Маляр объяснила это коммуникационным сбоем, но была уволена.
Некоторое время на ее месте работала Наталья Калмыкова. РИА новости сообщало, что, по данным украинского издания, Калмыкова с информнаправлением не справляется и нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными.
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