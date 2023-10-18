https://crimea.ria.ru/20231018/situatsiya-na-krymskom-mostu-utrom-v-sredu-1132160909.html
Ситуация на Крымском мосту утром в среду
Ситуация на Крымском мосту утром в среду - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Ситуация на Крымском мосту утром в среду
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в среду утром свободен с обеих сторонн. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T07:10
2023-10-18T07:10
2023-10-18T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в среду утром свободен с обеих сторонн. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вечером движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто из соображений безопасности.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.14 октября автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия.
https://crimea.ria.ru/20231017/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-vyros-trafik-i-est-li-ocheredi-1132147324.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, новости крыма, крым, логистика, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту утром в среду
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
07:10 18.10.2023 (обновлено: 07:13 18.10.2023)