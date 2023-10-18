Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту утром в среду - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231018/situatsiya-na-krymskom-mostu-utrom-v-sredu-1132160909.html
Ситуация на Крымском мосту утром в среду
Ситуация на Крымском мосту утром в среду - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Ситуация на Крымском мосту утром в среду
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в среду утром свободен с обеих сторонн. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T07:10
2023-10-18T07:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
новости крыма
крым
логистика
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9311aef8c84f9a7236b9a6aa79fe5b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в среду утром свободен с обеих сторонн. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вечером движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто из соображений безопасности.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.14 октября автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия.
https://crimea.ria.ru/20231017/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-vyros-trafik-i-est-li-ocheredi-1132147324.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_974347508309d2f4afaf392e90ba9ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, новости крыма, крым, логистика, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту утром в среду

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

07:10 18.10.2023 (обновлено: 07:13 18.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в среду утром свободен с обеих сторонн. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 07:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Накануне вечером движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто из соображений безопасности.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
14 октября автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 17:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортНовости КрымаКрымЛогистикаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
09:31Керченская паромная переправа: обстановка на утро среды
09:06Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен
08:50В центре Симферополя не будет воды - причина
08:38В Севастополе громко - работают противодиверсионные расчеты
08:18В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России
07:54О чем заявил Путин в Пекине
07:45В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистики
07:29Музы, вдохновленные Крымской войной
07:10Ситуация на Крымском мосту утром в среду
06:55Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
06:44Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ
06:15Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
06:04В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
00:01Ночные заморозки: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
23:32В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня
23:21Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно
22:56Главные новости Крыма: 17 октября
22:22Главное за день: 17 октября
Лента новостейМолния