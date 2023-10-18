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Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков
Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков
Украинское оборонное ведомство, а также министерство юстиции поддержали законопроект о легализации на Украине однополых браков. Об этом заявила автор... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T22:34
2023-10-18T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинское оборонное ведомство, а также министерство юстиции поддержали законопроект о легализации на Украине однополых браков. Об этом заявила автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун.Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун направила в парламент законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации однополого "партнерства" между военнослужащими ВСУ.Кроме того, она отметила, что минюст Украины также выразил готовность поддержать законопроект Совсун под номером №9103. По информации депутата, минюст уже готовит к нему поправки во втором чтении.В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов. Украинский президент сделал это после того, как соответствующая петиция о легализации однополых браков набрала более 25 тысяч подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объяснили инициативу ввести в РФ штрафы за пропаганду ЛГБТПапа римский выступил за однополые бракиГей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
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украина, новости, минобороны украины, общество, верховная рада украины
Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков

Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

22:34 18.10.2023 (обновлено: 22:37 18.10.2023)
 
© Фото со страницы Натальи Лютиковой в FacebookФлаг Украины
Флаг Украины
© Фото со страницы Натальи Лютиковой в Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинское оборонное ведомство, а также министерство юстиции поддержали законопроект о легализации на Украине однополых браков. Об этом заявила автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун направила в парламент законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации однополого "партнерства" между военнослужащими ВСУ.

"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнерстве", – написала она на своей страничке в соцсети.

Кроме того, она отметила, что минюст Украины также выразил готовность поддержать законопроект Совсун под номером №9103. По информации депутата, минюст уже готовит к нему поправки во втором чтении.
В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов. Украинский президент сделал это после того, как соответствующая петиция о легализации однополых браков набрала более 25 тысяч подписей.
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