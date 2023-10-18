https://crimea.ria.ru/20231018/novaya-pozitsiya-na-ukraine-podderzhali-zakon-o-legalizatsii-odnopolykh-brakov-1132184068.html

Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков

Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Новая позиция: на Украине поддержали закон о легализации однополых браков

Украинское оборонное ведомство, а также министерство юстиции поддержали законопроект о легализации на Украине однополых браков. Об этом заявила автор... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T22:34

2023-10-18T22:34

2023-10-18T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинское оборонное ведомство, а также министерство юстиции поддержали законопроект о легализации на Украине однополых браков. Об этом заявила автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун.Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун направила в парламент законопроект, предусматривающий возможность официальной регистрации однополого "партнерства" между военнослужащими ВСУ.Кроме того, она отметила, что минюст Украины также выразил готовность поддержать законопроект Совсун под номером №9103. По информации депутата, минюст уже готовит к нему поправки во втором чтении.В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов. Украинский президент сделал это после того, как соответствующая петиция о легализации однополых браков набрала более 25 тысяч подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объяснили инициативу ввести в РФ штрафы за пропаганду ЛГБТПапа римский выступил за однополые бракиГей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, минобороны украины, общество, верховная рада украины